Maltempo, messinese in ginocchio: alluvione tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore [FOTO e VIDEO LIVE]

Un sabato d’agosto tutt’altro che estivo a Messina dove da giorni piove con insistenza. Stamani la città è stata colpita da un’alluvione lampo che ha provocato una frana in via Panoramica dello Stretto a Messina. Anche l’autostrada A20 Messina-Palermo è bloccata all’altezza di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone perché allagata.

Il maltempo si è infatti spostato sulla provincia, colpendo i Peloritani con piogge alluvionali soprattutto sul versante tirrenico. Poco fa un’alluvione si è verificata tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore causando strade allagate e notevoli disagi. Solo a Barcellona sono caduti 140mm di pioggia.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo quanto accaduto in città ha dichiarato: “Purtroppo negli ultimi trent’anni a Messina è stato consentito di sfregiare le colline con speculazione edilizie senza adeguate opere di urbanizzazione come strade fogne e raccolte acque bianche. Dal 2013 al 2018 per la manutenzione della caditoie e raccolte acque bianche sono stati spesi appena 400 mila euro cioè circa 70 mila euro l’anno. Noi abbiamo destinato 25 milioni di euro per rifare tutti sotto servizi lungo la linea del tram e zone limitrofe, 10 milioni di euro per rifare la rete di raccolte acque bianche e fognaria zona Ganzirri e Torre Faro. Inoltre abbiamo destinato 8 milioni di euro per la pulizia straordinaria e risagomatura dei 72 torrenti che insistono nel perimetro urbano. Sono state avviate le procedure di gara per la realizzazione dei lavori”.