Napoli: ordigno bellico rinvenuto nelle campagne di Visciano

Allertati da un cittadino, i carabinieri di Visciano (Napoli), insieme a quelli della Stazione Forestale di Roccarainola, hanno trovato in un fondo agricolo nelle campagne viscianesi un ordigno bellico della II Guerra Mondiale.

Il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli ha classificato l’ordigno come “bomba a mano modello n. 36“: è stata fatta brillare e l’area è stata messa in sicurezza.