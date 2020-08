Palermo: Unicredit dona percorso workout a Castelbuono

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – – Il Parco delle Rimembranze, front-office del Comune di Castelbuono (Palermo), da oggi ospita un percorso workout adatto a persone di ogni livello di preparazione a partire dai 14 anni di età. Gli abitanti e i villeggianti dei paesi delle Madonie avranno a disposizione un luogo attrezzato dove potersi allenare all’aperto. La donazione è stata effettuata da UniCredit grazie a un progetto di Vivi Sano Onlus, che ha realizzato e gestisce parchi a Palermo, e prevede la formazione dei principianti per praticare la ginnastica calistenica in totale sicurezza.

Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia circa 1 milione 700 mila euro a 159 onlus che operano nell’isola.