Parco Nazionale Aspromonte, il grido d’allarme di Autelitano: “Fronte incendi mette a rischio la biodiversità del Parco, appello a tutte le Istituzioni”

“In questi giorni il territorio del Parco dell’Aspromonte è drammaticamente colpito da un fronte d’incendio che sta seriamente mettendo a rischio la biodiversità dell’Area Protetta”.

Lo afferma, in un accorato appello, il Presidente del Parco dell’Aspromonte, Leo Autelitano che si rivolge alle Istituzioni, alla comunità, ai singoli cittadini affinché “con un gesto d’amore verso la nostra montagna, ci possano aiutare a contenere i danni causati dal fuoco. Tutte le associazioni che stanno collaborando con il Parco nell’AIB 2020, sono impegnate sull’alto Aspromonte, in particolare nella zona Grecanica, da diversi giorni, insieme a Calabria Verde e con il supporto dei “canadair” che sono ininterrottamente in azione – ha spiegato il Presidente Leo Autelitano.

Purtroppo, nonostante questi innumerevoli sforzi, il fronte divampa e anzi si propaga verso la zona interna, andando a minacciare l’Area più preziosa del Parco, quella a riserva integrale, dove è custodito l’enorme patrimonio naturalistico, floristico e faunistico del nostro Parco. Alle istituzioni tutte si chiede di concentrare l’attenzione con conseguente aumento delle risorse attivabili sull’ area sensibile che rischia di vedere distrutta una delle zone di più alto pregio, sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico, identificabile con le cascate Maisano. Lancio un appello, con il cuore – ha concluso il Presidente Autelitano- rivolgendomi a tutti gli aspromontani, agli innamorati della nostra montagna, a coloro che soffrono insieme a noi nel vedere il nostro patrimonio boschivo in fiamme, per la sciagurata mano di criminali che mettono a repentaglio il futuro ambientale e lo sviluppo della nostra terra. Chiediamo aiuto e collaborazione; noi ci siamo e, senza sosta, proveremo a fronteggiare questa crisi. Chiunque possa ci sostenga nell’importante battaglia a difesa dell’integrità del nostro Aspromonte”.