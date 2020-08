Parte la prima crociera post lockdown: la Msc Grandiosa salperà il 16 agosto

Ripartono le crociere, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del Dpcm. La prima nave a partire e’ Msc Grandiosa, l’ammiraglia della compagnia. Lo fara’ da Genova il 16 agosto. Lo comunica Msc. Sara’ una crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. Si tratta di una crociera vera fatta di navigazione e escursioni nelle citta’ toccate e in sicurezza visto il piano anti Covid adottato da Msc con test per tutti gli ospiti ed equipaggio, escursioni ‘protette’ organizzate solo per gli ospiti Msc. Ci sara’ anche una copertura assicurativa in caso di contagio, prima, durante e dopo la crociera. La capienza della nave e’ ridotta del 30%, il servizio sanitario e’ stato potenziato e l’accesso a ristoranti e buffet ridisegnato.