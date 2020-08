Pasta non conforme: il Ministero della Salute dispone il ritiro [MARCA e DETTAGLI]

Nuovo richiamo alimentare operato dal Ministero della Salute e stavolta relativo a un tipo di pasta. In particolare è stato diffuso il richiamo di un lotto di ravioli di borragine a marchio Il Pastaio Ligure per il mantenimento non efficiente della catena del freddo.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 2020501 e la data di scadenza 17/08/2020. I ravioli richiamati sono stati prodotti dall’azienda Sublimis Srl nello stabilimento di via Armea 184 a Sanremo, in provincia di Imperia.

Chinque avesse acquistato il prodotto in questione è invitato a non consumarlo e a restituirlo al negozio.