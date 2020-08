Paura in Indonesia, eruzione del vulcano Sinabung: imponente colonna di ceneri alta 5 km [VIDEO]

Paura in Indonesia per l’eruzione del vulcano Sinabung: secondo quanto reso noto dalle autorità, ha generato una colonna di ceneri alta circa 5 km, ricadute in un raggio di quasi 20 km dal cratere.

L’ultimo evento non ha causato fortunatamente feriti secondo quanto confermato dal Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center.

Le autorità hanno istituito una zona rossa per un raggio di quasi 5 km dal cratere.

Circa 30mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case nell’area a rischio negli ultimi anni.

Il vulcano è stato “dormiente” per secoli, per poi ridestarsi nel 2010: da allora 3 eruzioni hanno ucciso oltre 20 persone.