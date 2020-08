Paura in Sicilia: gregge sui binari travolto da treno, vitelli scorrazzano sulla A19

Paura nella serata di ieri in Sicilia, nella zona sud di Siracusa: un gregge di ovini che si trovava sui binari è stato travolto da un treno proveniente da Gela, all’altezza del tempio di Giove. A bordo del mezzo 18 persone, tutte illese. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Oggi invece, sull’autostrada Palermo–Catania, nei pressi dello svincolo di Ponte Cinque Archi, gli automobilisti si sono trovati davanti due vitelli, sulla carreggiata della A19: è intervenuta la polizia per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dei due animali evidentemente sfuggiti al controllo.