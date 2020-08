In occasione della “Pioggia delle Perseidi”, all’asta il più grande meteorite lunare al mondo

In occasione dell’annuale “Pioggia delle Perseidi” (7-14 agosto), nota anche come le lacrime di San Lorenzo, Catawiki, il sito leader in Europa per la compravendita online di oggetti speciali selezionati da esperti, offre la possibilità di acquistare rarissimi frammenti di corpi celesti, compresi alcuni provenienti dalla Luna e da Marte. Per celebrare questo speciale evento annuale, Catawiki ha presentato un’esclusiva collezione di meteoriti che è stata messa all’asta a partire dal 31 luglio e fino al 9 agosto. Si stima che i rari articoli messi all’asta saranno venduti a più di 75.000 euro. Tra gli speciali lotti messi all’asta troviamo il più grande meteorite lunare attualmente esistente al mondo e l’ambito meteorite messicano Allende, caduto sulla terra nel 1969.

“Pioggia delle Perseidi”- un ottimo modo per trascorrere una serata estiva

La “Pioggia delle Perseidi”, uno degli sciami di meteoriti più luminosi e conosciuti al mondo, è visibile ogni anno dalla Terra. Quest’anno, la pioggia di meteoriti sarà visibile dal 7 al 14 agosto e sarà più evidente durante la notte tra l’11 e il 13 agosto. Questa pioggia è composta dai detriti della cometa Swift-Tuttle che si estende lungo l’orbita della cometa che compie la sua orbita attorno al sole ogni 133 anni. La pioggia di meteoriti è più visibile durante le ore che precedono l’alba nell’emisfero settentrionale e non richiede attrezzature speciali per la visualizzazione. Il fenomeno sarà accentuato quest’anno dall’asta di Catawiki, che offre l’opportunità unica di possedere un pezzo di storia naturale.

Gli articoli speciali presenti all’asta comprendono:

Meteorite Lunare

A seguito dell’impatto di un meteorite sulla superficie della Luna, questo materiale è stato espulso nello spazio e successivamente è atterrato sulla Terra. Sebbene il Progetto Apollo abbia permesso di trasportare sulla Terra quasi 380 kg di roccia lunare, il materiale è stato rigorosamente controllato e custodito. L’unico modo per possedere un frammento di Luna, pertanto, è quello di acquistare parte di un meteorite lunare.

Questo particolare esemplare proveniente dal Marocco ha mille anni, pesa 1,07 kg e misura 20 cm x 9 cm x 6,5 cm – il che lo rende uno dei frammenti più grandi presenti in una collezione privata.

Meteorite Messicano Allende

Il meteorite Allende è uno dei meteoriti più famosi della storia, in quanto è precipitato sulla terra, precisamente in Messico, nel 1969 sotto forma di grande palla di fuoco. Il meteorite Allende racchiude al suo interno i CAI, piccoli agglomerati ricchi di calcio e alluminio e ha 4,5 miliardi di anni, il che lo rende uno dei più antichi meteoriti conosciuti sulla Terra, antecedente persino al nostro Sistema Solare. Questo esemplare è un pezzo completo, del peso di 601g e contiene al suo interno le CAI, insieme a condruli e a una crosta di fusione. Le sue dimensioni sono 9 x 7 x 6 cm, ed è presente nella collezione privata USA dal 1969.

Il meteorite di Allende è caduto alcuni mesi in anticipo rispetto al primo passo dell’uomo sulla luna, durante la missione Apollo 11 degli USA nel luglio 1969, ed è stato spesso descritto come “il meteorite meglio studiato della storia”.

Meteorite Marziano

Si tratta di un raffinato taglio del meteorite marziano NWA 12965. Quella all’asta è la massa principale del meteorite, il più grande esemplare esistente, contenente 29,51g degli originali 75,1g iniziali (peso precedente al taglio per le analisi). Viene fornito in un espositore con la stampa del Meteoritical Society Database, firmata a mano dal proprietario originale.

Meteorite di Viñales

Il meteorite di Viñales è uno dei più moderni. Questo meteorite è caduto il 1° febbraio 2019 nella provincia di Pinar del Rio, Cuba. Gli abitanti del luogo hanno sentito un forte boato e la scia di fumo è stata vista a Cuba e persino negli Stati Uniti, dove i radar meteorologici hanno registrato l’evento. I frammenti sono stati trovati principalmente a Viñales, ma a causa delle piogge abbondanti che hanno colpito la regione, le piante presenti nella zona sono cresciute molto velocemente, rendendo quasi impossibile la ricerca di meteoriti.

In questo lotto, il meteorite del peso di 55,7 g e il pannello del tetto – che mostra il foro causato dall’impatto – sono venduti insieme come prova della potenza dei meteoriti. Inoltre, l’acquirente riceverà una chiavetta USB con foto e video della casa su cui è caduto il meteorite, che mostrano la rimozione del tetto e la sua spedizione in Spagna.