Pesto di basilico ritirato dagli scaffali per rischio microbiologico: attenzione al tappo rigonfiato [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per pesto di basilico La Selva SARLU (Società agricola a responsabilità limitata uninominale) – Pesto Vegan (biologico), per rischio microbiologico. Il lotto incriminato è il n° E181, prodotto da “La dispensa di campagna srlu“, con data di scadenza 29/06/2023, venduto in vasetti di vetro da 180 grammi. Il richiamo è arrivato in seguito al “rigonfiamento del tappo con innalzamento del PH del prodotto”. I vasetti gonfi sono riconoscibili anche perché espellono olio a causa della pressione interna.