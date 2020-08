Piogge monsoniche in India: frana in una piantagione di tè in Kerala, almeno 43 morti e molti dispersi

Tragedia in una piantagione di te’ in Kerala, nell’ India del sud: almeno: almeno 43 perone sono morte travolte da una frana . Lo ha riferito la polizia locale spiegando che l’incidente, legato alle forti piogge monsoniche che stanno investendo da giorni la regione e sono state anche la causa dell’incidente aereo di pochi giorni fa, si e’ verificato nel distretto di Idukki, a 250 chilometri da Thiruvandrum. Secondo i media locali, quasi 80 persone vivevano nella zona colpita, molte delle quali rimangono disperse.

