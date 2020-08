Polemiche sulle foto di Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi, lei si difende: “Non ci sono cartelli visibili che indicano il divieto”

“Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane“: è quanto ha precisato Michelle Hunziker con un nuovo post su Instagram, riferendosi alle polemiche nate a seguito della pubblicazione di alcune foto che la ritraggono sulla marna della Scala dei Turchi, che in parte è sotto sequestro. “Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione (nessun male vien per nuocere) per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La scala dei turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia punta majata!!!! Un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche!“.