Le Previsioni Meteo fino al 26 agosto: il bollettino dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a mercoledì 26 agosto 2020.

Domani al Nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, al più localmente più consistente lungo l’arco alpino con associati isolati rovesci. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti ovunque. Temperature: minime in rialzo su tutto il paese, più accentuato sulla pianura padana con forte disagio termico dovuto all’elevato tasso di umidità; massime in aumento ovunque, più marcato su isole maggiori ed aree tirreniche centrali.

Sabato 22/08/20 al Nord: nubi progressivamente più compatte su alpi e prealpi con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse sulle relative aree orientali; sul resto del settentrione cielo sereno o poco nuvoloso. Centro e Sardegna: ampi e persistenti rasserenamenti per l’intero periodo, salvo temporanei annuvolamenti serali lungo le coste tirreniche e nelle valli. Sud e Sicilia: il tempo sarà ancora caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido e terso ovunque. Temperature: minime in rialzo su Trentino-Alto Adige, Appennino emiliano-romagnolo, regioni adriatiche centrali e meridionali, Basilicata ed isole maggiori, stazionarie altrove; massime in calo su rilievi di confine, Liguria, coste tirreniche peninsulari e Sardegna occidentale, in aumento lungo le aree adriatiche centrali e meridionali, nonché su Basilicata, Calabria settentrionale, Sicilia e restante Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Domenica 23/08/20: nubi progressivamente più compatte al settentrione con associati rovesci e temporali sparsi, in successiva intensificazione tardo pomeridiana sulla pianura padana centro-orientale. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo temporanei annuvolamenti lungo le coste tirreniche al mattino ed alla sera.

Lunedì 24/08/20: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle regioni peninsulari con possibili rovesci sparsi a ridosso dei rilievi e nelle zone pedemontane ma in generale attenuazione dal tardo pomeriggio; ampie schiarite serali su pianura padana ed aree tirreniche. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle isole maggiori, al più localmente più consistente sulle rispettive aree settentrionali.

Martedì 25/08/20 e mercoledì 26/08/20: tempo variabile sulle regioni peninsulari con possibili rovesci sparsi su alpi, zone interne del centro e lungo le aree appenniniche meridionali ma con successivi ampi sprazzi di sereno dal pomeriggio. Tempo stabile e soleggiato sulle isole maggiori, salvo temporanei addensamenti sulla sicilia tirrenica. Nella giornata di mercoledì cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ad eccezione di debole instabilità diurna sui rilievi alpini ed appenninici.