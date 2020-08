Previsioni meteo per venerdì 7 agosto: ancora maltempo al Sud con piogge e temporali. Torna il caldo al Nord

Il vortice instabile che ha raggiunto le regioni meridionali, andrà progressivamente perdendo energia nel corso dei prossimi giorni, ma lo farà con gradualità, per cui fino al weekend, esso continuerà a influenzare queste aree, arrecando instabilità irregolare e un clima decisamente più mite rispetto al resto del paese. Sulle rimanenti regioni, infatti, già oggi alle prese con un evidente recupero dell’alta pressione, la figura stabilizzante prenderà sempre più piede, apportando in prevalenza belle giornate soleggiate e temperature in progressivo aumento. Magari va evidenziato soltanto qualche disturbo localizzato sui settori Alpini e in maniera decisamente più occasionale sul Centro Appennino, tuttavia, instabilità episodica e circoscritta. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione del tempo per domani, venerdì 7 agosto. Il vortice atlantico, isolatosi in prossimità dei nostri settori del medio-basso Adriatico e ionici, stazionerà con minimo tra la Basilicata, la Calabria e l’Albania inducendo una circolazione fresca settentrionale e generando ancora discrete vorticità, in grado di attivare nuclei perturbati in azione principalmente su queste regioni, anche se non a tappeto.

Nell’immagine di sintesi circa le precipitazioni attese per domani abbiamo circoscritto, a scala di colore verde, le aree più esposte. Rovesci più intensi dovrebbero riguardare, nella notte, il basso Tirreno in mare, di fronte alle coste della Calabria meridionale, localmente le Eolie e di più il Messinese centro orientale, specie lato tirrenico. Locali rovesci anche sulla Puglia, qualcuno sulla Lucania, scarsi fenomeni altrove al Sud o del tutto assenti. Via via, in mattinata, locali rovesci anche sul Reggino, soprattutto versante verso lo Stretto e poi, in tarda mattinata, qualche rovescio sulle aree interne Foggiane e su Est Campania, specie tra Avellinese e Salernitano. Nel pomeriggio, temporali più intensi sulla Lucania, soprattutto sul Potentino, ancora su Est Salernitano e poi verso la Calabria centro Settentrionale, Cosentino, Nord Catanzarese e localmente Crotonese. I fenomeni più intensi sono attesi proprio tra la Lucania e il Centro Nord Calabria, localmente anche verso Est Salernitano. Qualche rovescio ancora al pomeriggio sul Messinese interno e sul basso Tirreno in mare e rovesci pomeridiani anche sui settori alpini tra il Nordest Lombardia e il Trentino, specie occidentale. Bel tempo e sole altrove.

Circa le temperature, i valori saranno certamente più caldi sulle regioni settentrionali, naturalmente di più sulle pianure, dove si attesteranno mediamente tra +27 e +30°C, ma punte ricorrenti fino a +31/+32°C, tra il Ferrarese e la pianura veneta centro meridionale. Medesimi valori anche sulle aree tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio, anche qui con punte massime verso i +32°C, se non anche +33°C localmente, e punte fino a +34°C sulla Sardegna meridionale. Più mite sulle aree appenniniche, sul medio e basso Adriatico e al Sud, con massime mediamente sotto i +30°C in pianura, salvo qualche punta locale sui +32°C/+33°C.