Le Previsioni Meteo per la prossima settimana: rapido e deciso peggioramento, poi torna l’alta pressione

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a venerdì 21 agosto 2020.

Domani al Nord all’inizio annuvolamenti compatti sulle Alpi occidentali con locali rovesci e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove; dalla tarda mattinata intensificazione della nuvolosita’ un po’ ovunque, con deboli precipitazioni sparse sui rilievi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in successiva attenuazione e confinamento serale solo alla pianura padana occidentale; sempre dalla serata ampie schiarite sull’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque, salvo temporanei addensamenti mattutini sull’alta Toscana e velature su Sardegna e regioni adriatiche in veloce transito. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ su tutte le regioni, localmente piu’ consistente lungo le coste campane al primo mattino. Temperature: minime in rialzo su pianura padana centrorientale, Sardegna e Sicilia occidentali, in flessione su Marche, coste abruzzesi, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia orientale, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento su Marche, coste laziali e settore tirrenico di Calabria e Sicilia, in lieve calo su piemonte settentrionale, Lombardia, Emilia e Sardegna occidentale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli variabili a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani sui crinali. Mari: calmi o poco mossi.

Lunedì 17 al Nord, sull’Emilia-Romagna cielo sereno o temporaneamente velato, sulle restanti regioni nuvolosita’ diffusa, piu’ compatta sul settore alpino e prealpino, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in momentanea estensione anche alle aeree pianeggianti durante il pomeriggio; ampie schiarite dalla serata su Piemonte e Lombardia. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte nubi medio-alte sparse in transito diurno. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosita’. Temperature: minime in aumento su Alpi, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, aree interne toscane, bassa Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia orientale, in diminuzione sulla Sardegna, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in flessione al nord e sulla Sardegna, meno sensibile su Toscana e Sicilia occidentale, in rialzo su coste adriatiche centromeridionali e ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli variabili a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani sui crinali. Mari: calmi o poco mossi.

Martedì 18: nuvolosita’ variabile a tratti intesa al nord con sporadici piovaschi in attesa di un deciso peggioramento tardo pomeridiano a partire dal settore occidentale; all’inizio cielo sereno su Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, velato dal pomeriggio; tempo stabile e soleggiato sul restante territorio.

Mercoledì 19: maltempo al nord con fenomeni temporaleschi anche diffusi, in graduale miglioramento pomeridiano a partire dal settore occidentale; velature compatte sulla Sardegna in dissolvimento serale; cielo generalmente sereno altrove con nubi in aumento dalla tarda mattinata sul centro peninsulare con possibilita’ di deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria e regioni adriatiche in rapido miglioramento durante il pomeriggio.

Giovedì 20 e venerdì 21: bel tempo ovunque con qualche nube sui rilievi appenninici nel pomeriggio di giovedi’ e su quelli alpini durante le ore centrali di venerdi’.