Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: bel tempo fino a giovedì, poi torna il maltempo

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 31 agosto 2020.

Domani al Nord addensamenti bassi sulla Liguria, con al più qualche isolato debole fenomeno; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con aumento dal pomeriggio delle nubi basse sull’Appennino toscano. Sud e Sicilia: al primo mattino addensamenti bassi sulla Sicilia tirrenica, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche alla Calabria meridionale, con isolate deboli piogge o rovesci; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni adriatiche centromeridionali, Basilicata centrorientale, Calabria ionica, Umbria e Toscana, aumento su aree alpine, prealpine, Appennino settentrionale e Sardegna, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, regioni adriatiche, Basilicata, aree interne tirreniche e isole maggiori, in diminuzione su Liguria e Toscana, stazionarie altrove. Venti: deboli settentrionali al centro-sud e variabili sul resto del paese. Mari: da mosso a molto mosso lo Ionio, il mar Ligure e le bocche di Bonifacio versante Tirreno; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Giovedì 27 agosto al nord addensamenti bassi sulla Liguria, con locali deboli fenomeni; bel tempo sul resto del settentrione, con formazione di nubi cumuliformi su Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, nelle ore centrali della giornata, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi. Centro e Sardegna: addensamenti bassi sull’alta Toscana, in diradamento dal pomeriggio; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: nubi basse lungo le aree costiere tirreniche peninsulari; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento al nord, Toscana settentrionale, Umbria, regioni adriatiche, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia tirrenica e Sardegna, in diminuzione lungo le aree costiere di lazio, Campania e Basilicata tirrenica, stazionarie altrove; massime in aumento su Liguria, Toscana, Umbria, regioni adriatiche meridionali, Basilicata centrorientale, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna orientale, in diminuzione sul resto del nord e coste di Lazio e Campania, stazionarie altrove. Venti: da deboli a moderati di maestrale sulle due isole maggiori, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio; deboli variabili sul resto del paese, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata. Mari: da mossi a molto mossi sul mar Ligure, ionio a largo e sulle bocche di Bonifacio versante tirrenico; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Venerdì 28 agosto al mattino cielo molto nuvoloso o coperto al nord-ovest, alta Toscana e regioni alpine, con rovesci o temporali sparsi tendenti a divenire diffusi e ad intensificarsi notevolmente dal pomeriggio; bel tempo sul resto del paese.

Sabato 29 agosto molte nubi al nord e sulla Toscana, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in estensione dalla serata anche ad Umbria e Lazio centrosettentrionale; ancora bel tempo sul resto del paese. Domenica 30 agosto al mattino cielo molto nuvoloso o coperto al nord e sulle regioni centrali peninsulari, con rovesci o temporali diffusi ed intensi. Dal pomeriggio spostamento del maltempo dalle regioni centrali a quelle meridionali. Dalla serata graduale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni su tutto il paese.

Nella mattinata di lunedì 31 agosto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, con aumento delle nubi cumuliformi sulle regioni centrorientali del nord e su quelle centrali peninsulari, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità.