Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora temporali al Sud, al Nord avanza l’anticiclone. Il bollettino fino all’11 agosto

Mentre insistono forti temporali al Centro-Sud, le condizioni iniziano a migliorare al Nord grazie all’avanzata dell’anticiclone, che in vista del weekend si estenderà maggiormente sul Paese, pur lasciando spazio ancora a qualche temporale. Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Oggi, 5 agosto

Nord: nuvolosità inizialmente irregolare con associata residua fenomenologia precipitativa a carattere di rovescio o temporali diffusa sui settori orientali di Triveneto ed Emilia Romagna, con fenomeni sparsi, ancora anche localmente intensi, ma con tendenza a successive ampie schiarite. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto del settore per nuvolosità medio-alta stratificata ovvero non significativa, con conseguente scarsa probabilità di eventi precipitativi.

Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso sull’isola per temporanei addensamenti a evoluzione diurna in corrispondenza dei rilievi, ma con scarsa probabilità di fenomeni precipitativi; irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, con addensamenti più consistenti su Toscana orientale, Umbria e Marche, dove si manifesteranno precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. La stessa fenomenologia interesserà successivamente anche Lazio e Abruzzo, insistendo su quest’ultima malgrado una tendenza a generale estinzione dei fenomeni durante la seconda parte della giornata.

Sud e Sicilia: irregolarmente nuvoloso inizialmente su tutto il settore con precipitazioni a carattere di rovescio o eventualmente di temporale su Campania e Basilicata tirrenica, in successiva estensione alla Sicilia settentrionale e all’intero settore peninsulare. Dalla serata tendenza a lenta attenuazione dei fenomeni.

Temperature: valori massimi in rialzo sul Piemonte e ponente ligure; stazionari sulla Valle d’Aosta; in flessione sul resto del paese.

Domani, giovedì 6 agosto

Nord: annuvolamenti compatti sul settore alpino e prealpino del Triveneto con deboli fenomeni anche temporaleschi, in attenuazione serale; cielo generalmente sereno altrove, con velature sottili al mattino sulle regioni occidentali e nel pomeriggio su quelle orientali.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni adriatiche e localmente sul Lazio centromeridionale con lievi piogge, rovesci o temporali, in dissolvimento dalla serata; bel tempo sulle restanti zone.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle aree interne e appenniniche nonché sulla Sicilia orientale con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento serale su gran parte delle zone. Cielo sereno o con passaggi di nubi medio-alte e poco consistenti sul resto dell’isola.

Temperature: minime in aumento al Centro-Nord, in lieve diminuzione su Basilicata ionica e Calabria, senza variazioni di rilievo sul restante meridione e sulla Sardegna; massime in rialzo su regioni centrosettentrionali, Molise e Campania, in tenue flessione sul resto del Sud peninsulare, stazionarie sulla Sicilia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 7 agosto. Al Nord annuvolamenti compatti sul settore alpino e prealpino di Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige e Veneto, nonché localmente sulle restanti aree delle Alpi centroccidentali e dell’Appennino con deboli fenomeni anche temporaleschi, in attenuazione serale; cielo generalmente sereno altrove. Centro e Sardegna: addensamenti cumuliformi a evoluzione diurna a ridosso delle zone appenniniche di Marche, Abruzzo e Lazio meridionale con lievi rovesci temporaleschi, in dissolvimento dalla serata; bel tempo sulle restanti zone. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Campania centromeridionale, regioni peninsulari ioniche e Sicilia, con piogge, rovesci e locali temporali, sempre di debole intensità, in lieve intensificazione su Basilicata e Calabria, ma in esaurimento serale, eccezione fatta per le aree tirreniche calabresi meridionali e quelle della Sicilia. Cielo sereno o con passaggi pomeridiani di nubi medio-alte e poco consistenti sul restante meridione.

Temperature: minime in rialzo al Centro-Nord, in Molise, Campania e Basilicata tirrenica; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie su Alpi e Prealpi, basso Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia orientale; in aumento sul resto del paese.

Sabato 8 maltempo sulle regioni tirreniche meridionali e relative aree appenniniche con deboli precipitazioni, sempre a prevalente carattere di rovescio o temporale, in miglioramento tardo pomeridiano, a eccezione di Sicilia e Calabria meridionale tirreniche. Condizioni di bel tempo altrove, seppur con nuvolosità a evoluzione diurna accompagnata da brevi rovesci attesi tra mattina e pomeriggio a ridosso dei rilievi di Abruzzo e basso Lazio e su quelli maggiori della catena alpina.

Domenica 9 ampio soleggiamento con deboli instabilità durante le ore più calde sui rilievi alpini, nonché su Campania meridionale, Sicilia orientale e lungo e zone tirreniche di Basilicata e Calabria.

Lunedì 10 e martedì 11 ancora condizioni instabili su Alpi e Appennino settentrionale, nonché su rilievi calabresi e della Sicilia settentrionale, ma in miglioramento dalle ore serali; cielo sereno o velato altrove.