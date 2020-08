Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forte maltempo al Sud fino al weekend, dalla prossima settimana torna il caldo. Il bollettino fino al 13 agosto

Il maltempo che sta interessando il Centro-Sud con piogge e temporali, si intensificherà nelle prossime ore, tanto che Estofex ha lanciato l’allarme di livello 2 per nubifragi e tornado. Il maltempo continuerà a colpire il Sud anche nel weekend, prima che dalla prossima settimana, torni a farsi sentire il caldo con una nuova ondata di calore. Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 13 agosto.

Oggi, 7 agosto

Nord: annuvolamenti compatti su Trentino Alto Adige e settori alpini e prealpini della Lombardia centro orientale, con isolati rovesci o temporali in esaurimento serale; cielo generalmente sereno altrove salvo il transito al mattino di nubi medi alte e sviluppo, nel pomeriggio, di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e appenninici in dissolvimento serale.

Al centro e Sardegna: addensamenti sparsi fra Marche, Abruzzo e basso Lazio con la possibilità di qualche breve piovasco in dissolvimento serale; bel tempo sulle restanti zone con qualche locale annuvolamento sulle aree interne peninsulari e su quelle sud orientali dell’isola.

Al sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa su gran parte del meridione con piogge, rovesci e locali temporali, in intensificazione su Puglia cento meridionale, Basilicata e Calabria; dalla sera generale attenuazione di nubi e fenomeni con ampie schiarite, eccezion fatta per la Calabria e le aree tirreniche siciliane.

Temperature: massime stazionarie su Alpi e Prealpi, basso Lazio, aree interne abruzzesi, Molise, Puglia e Calabria; in flessione su Campania e Basilicata; in aumento sul resto del paese. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud e sulle coste settentrionali adriatiche; deboli da nord sulla Liguria e nordorientali sulle restanti zone di Friuli-Venezia Giulia, veneto ed Emilia-Romagna; deboli variabili sul rimanente settentrione. Mari: mossi il basso Tirreno ad ovest e lo stretto di Sicilia; poco mosso il mar Ligure; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Domani, sabato 8 agosto

Al nord annuvolamenti a tratti compatti sulle aree alpine con isolati rovesci e qualche occasionale temporale attesi tra mattina e pomeriggio; cielo pressoché sereno altrove.

Al centro e Sardegna: addensamenti cumuliformi sulle aree appenniniche abruzzesi e del Lazio centromeridionale con deboli rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata, in assorbimento dalla sera con cielo nuovamente limpido; bel tempo sulle rimanenti zone.

Al sud e Sicilia: molte nubi su bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale con diffuse ma deboli precipitazioni convettive associate; sul restante meridione iniziale ampio soleggiamento seguito da nuvolosità irregolare, a tratti compatta con piogge, rovesci o locali temporali. Dalla serata atteso un generale miglioramento con esaurimento dei fenomeni ed ampie schiarite.

Temperature: minime in lieve rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia garganica ed isole maggiori; in calo su Veneto settentrionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sulla Sicilia centrorientale; stazionarie su Marche meridionali, rilievi laziali, Abruzzo, Molise e Calabria; in aumento sul resto del paese, più deciso su Puglia e Basilicata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sulle coste settentrionali adriatiche ed al centro-sud; deboli variabili sul resto del nord. Mari: mossi il Tirreno ad ovest, basso Adriatico, Ionio e stretto di Sicilia, quest’ultimo tendente a divenire molto mosso dal pomeriggio al largo; poco mossi il mar Ligure ed il golfo di Venezia; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica 9 agosto. Al nord addensamenti cumuliformi sparsi su Alpi e Prealpi, accompagnati da deboli rovesci o temporali, in assorbimento serale sul settore occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Al centro e Sardegna: nubi cumuliformi sparse sulle regioni tirreniche peninsulari, nelle ore centrali della giornata, ed in successivo assorbimento dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del centro. Al sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sparsi sulle regioni tirreniche, accompagnati da deboli rovesci o temporali, nelle ore centrali della giornata; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento al nord-ovest, Emilia-Romagna, triveneto e centro-sud peninsulare; stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al centro-sud ed Emilia-Romagna, stazionarie sul resto del paese. Venti: deboli settentrionali al centro-sud, con rinforzi sulle regioni ioniche; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da poco mossi a mossi il mare di Sardegna, il Tirreno e l’Adriatico meridionale; mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Ionio; poco mossi i restanti mari.

Lunedì 10 agosto: al primo mattino locali addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centrali, con isolati deboli rovesci; bel tempo sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme, su Alpi, Prealpi ed al centro-sud, con deboli rovesci o temporali sparsi a ridosso dei rilievi, in successivo diradamento dal tardo pomeriggio. Dalla serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese.

Martedì 11 agosto: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, con aumento della nuvolosità cumuliforme dalla seconda parte della mattinata, su Alpi, Prealpi e regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, in successivo assorbimento dalla serata.

Mercoledì 12 agosto iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento dalla seconda parte della mattinata della nuvolosita’ cumuliforme, al nord e sulle aree interne del centro-sud, con rovesci o temporali sparsi, in successivo assorbimento serale, al centro-sud ed in Pianura padana.

Nella mattinata di giovedì 13 agosto graduale aumento della nuvolosità cumuliforme su Sardegna e nord-ovest, con rovesci o temporali diffusi su quest’ultima area in estensione dalla seconda parte della mattinata anche al resto del nord ed al centro-sud peninsulare.