Previsioni Meteo Aeronautica Militare: weekend di Ferragosto con grande caldo ma anche temporali, il bollettino fino al 19 agosto

Mentre il Paese rimane nella morsa del caldo, un forte maltempo interesserà ancora le Alpi, con sconfinamenti anche nelle pianure del Nord Italia in questa settimana. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 19 agosto.

Oggi, 13 agosto

Al Nord: nubi consistenti su Alpi e Prealpi associate a precipitazioni per lo più a carattere temporalesco. Parzialmente nuvoloso sulle altre aree. Nel pomeriggio, i temporali si manifesteranno anche sui rilievi emiliano-romagnoli e potranno sconfinare sulle pianure di Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ancora qualche residuo fenomeno sui rilievi piemontesi, veneti e friulani durante le ore serali, mentre altrove si assisterà a estesi rasserenamenti.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento solo parzialmente offuscato dal transito di nubi medio-alte e da temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica.

Sud e Sicilia: bel tempo ovunque, a eccezione di annuvolamenti mattutini lungo le coste della Calabria e, durante il pomeriggio, sulle cime appenniniche.

Temperature: massime in rialzo su Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e settore occidentale dell’Emilia-Romagna; stazionarie altrove.

Domani, venerdì 14 agosto

Al Nord: al primo mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con locali rovesci e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme, più compatta sul Triveneto, con precipitazioni convettive diffuse su Alpi e Prealpi e sparse in pianura. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta con cielo velato, salvo residui addensamenti sui rilievi di confine.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque. Dalla serata formazione di annuvolamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche peninsulari.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutto il meridione, con al più addensamenti serali sulla Campania settentrionale.

Temperature: minime in aumento su Sardegna centro-orientale, Sicilia e Calabria, stazionarie o in lieve flessione sul resto del paese. Massime in aumento su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi, Sardegna orientale e meridionale, nonché su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica, in diminuzione su Lombardia meridionale, Alpi orientali lombarde e meridionali del Trentino-Alto Adige, pianura veneta e friulana, nonché sul resto del Centro e sul Molise, senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato 15 agosto. Al Nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con locali addensamenti associati a isolati piovaschi lungo la fascia costiera al mattino e sulle Alpi fino al tardo pomeriggio; nelle ore pomeridiane temporaneo sviluppo di nubi cumuliformi sulle pianure centro-orientali con isolati piovaschi. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo addensamenti compatti lungo le coste tirreniche peninsulari al mattino. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, con al più annuvolamenti compatti sulla Campania nelle prime ore della giornata.

Temperature: minime in calo su rilievi alpini e prealpini, restante Friuli-Venezia Giulia, pianura veneta, Sardegna, aree interne del Centro, nonché su Molise, Appennino campano e Puglia settentrionale, in rialzo su Calabria e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in aumento su Piemonte orientale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Alpi venete, bassa Toscana, Sardegna nordoccidentale, alto Lazio, coste ioniche e restante Sicilia centromeridionale, in diminuzione su basso Veneto, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Abruzzo, Sardegna meridionale, Molise, Puglia, Basilicata orientale, Calabria e Sicilia tirreniche, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Domenica 16 tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, su isole maggiori ed Emilia-Romagna, con al più velature in transito tardo pomeridiano. Sul resto del Nord nuvolosità irregolare a tratti intensa con possibili rovesci sparsi sui rilievi e sulla pianura di Lombardia e Piemonte.

Lunedì 17 al Nord alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi associati a possibili precipitazioni convettive sparse al Nord-Ovest e sui rilievi del triveneto. Sul resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso.

Martedì 18 tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo debole instabilità diurna sui rilievi alpini. Nella giornata di mercoledì cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, a eccezione di fenomeni convettivi a sviluppo diurno sulle aree alpine e appenniniche.