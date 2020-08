Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per la prossima settimana: la situazione cambia, torna la pioggia in alcune regioni

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 22 agosto 2020.

Domani al Nord sull’Emilia-Romagna cielo sereno o temporaneamente velato; sulle restanti regioni nuvolosità diffusa, più compatta sul settore alpino e prealpino, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in momentanea estensione anche alle aeree pianeggianti durante il pomeriggio; ampie schiarite dalla serata su Piemonte e Lombardia. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte nubi medio-alte sparse in transito diurno. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità. Temperature: minime in aumento su Alpi orientali, coste venete, Marche, aree interne toscane e umbre, bassa Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia orientale, in diminuzione sulla Sardegna, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in flessione su nord-ovest e Sardegna, meno sensibile su Toscana costiera e sicilia occidentale, in rialzo su Campania, coste adriatiche centromeridionali e ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli variabili a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani sui crinali. Mari: calmi o poco mossi.

Martedì 18 agosto al Nord annuvolamenti diffusi con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno prevalentemente pianura padana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e marginalmente le aree alpine settentrionali, risultando più intense sulle coste dell’alto Adriatico e lungo la valle del Po; un graduale miglioramento è atteso dalla tarda mattina a partire dal settore occidentale. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana, specialmente appenninica, con piogge, rovesci e locali temporali, specialmente sui rilievi, più intense durante le ore centrali, in progressiva attenuazione pomeridiana; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con nuvolosità in aumento in particolare sul settore appenninico e orientale dove si avranno dei deboli fenomeni anche temporaleschi già dalla tarda mattinata; schiarite sempre più ampie dal primo pomeriggio a iniziare dal versante tirrenico in successiva estensione a quello adriatico. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo ovunque a parte locali innocue formazioni nuvolose sulle regioni peninsulari. Temperature: minime in lieve diminuzione su Trentino-Alto Adige, Campania meridionale, Basilicata e Calabria tirreniche, Sicilia settentrionale e orientale, stazionarie altrove; massime in aumento su nord-ovest e coste ioniche, in flessione su nord-est, Romagna, alta Toscana, Lazio centromeridionale e regioni meridionali tirreniche, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio. Venti: deboli occidentali su Liguria, regioni tirreniche e due isole maggiori con locali rinforzi pomeridiani anche sulle aree appenniniche; deboli variabili, a prevalente regime di brezza, altrove, con locali rinforzi nel pomeriggio su Piemonte e Lombardia occidentale. Mari: mosso localmente molto mosso al largo il mar Ligure; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini, con moto ondoso in leggero aumento pomeridiano su Tirreno settentrionale, mare e canale di Sardegna.

Mercoledì 19 agosto: al Nord cielo inizialmente sereno ma con nubi medio-alte in rapida formazione causa di deboli fenomeni anche temporaleschi su Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia, in altrettanto rapido miglioramento dalla prima serata; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle restanti zone, in temporanea intensificazione pomeridiana sul settore centrale ma in un contesto prettamente asciutto.

Giovedì 20 agosto condizioni di bel tempo ovunque con qualche nube sui rilievi appenninici nel pomeriggio.

Venerdì 21 e sabato 22 agosto: condizioni di bel tempo ovunque con qualche nube sui rilievi alpini, un po’ più compatte nella giornata di sabato quando si avranno anche dei piovaschi o brevi rovesci sul relativo settore centroccidentale.