Previsioni Meteo Aeronautica Militare: breve parentesi temporalesca, poi torna il bel tempo su tutto il Paese

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 23 agosto 2020.

Domani al Nord annuvolamenti diffusi sul settore centrorientale e sulla Liguria con precipitazioni estese, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense al mattino su bassa Lombardia, Veneto centrale e Friuli-Venezia Giulia, in graduale miglioramento dalla serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Settentrione. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana, con piogge, rovesci e locali temporali sulle relative aree appenniniche, più intense durante le ore centrali, in progressiva attenuazione pomeridiana; cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna; ampie velature altrove con nuvolosità in aumento mattutino sul settore appenninico e adriatico dove si avranno dei deboli fenomeni anche temporaleschi fino al tardo pomeriggio, con schiarite pomeridiane sempre più decise a iniziare dal versante tirrenico. Sud e Sicilia: Condizioni di bel tempo ovunque a parte locali innocue formazioni nuvolose sulle regioni peninsulari. Temperature: minime in lieve diminuzione su regioni alpine, Appennini, bassa Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, Sicilia settentrionale e orientale, senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in aumento sulle regioni centroccidentali del Nord, Triveneto occidentale e coste ioniche, stazionarie su Sicilia centroccidentale e Sardegna centromeridionale, in flessione altrove, più decisa su Romagna e coste dell’alto adriatico. Venti: deboli occidentali su Liguria, regioni tirreniche e isole maggiori con locali rinforzi pomeridiani anche sulle aree appenniniche; deboli variabili, a prevalente regime di brezza, altrove, con locali rinforzi nel pomeriggio su Triveneto e Romagna. Mari: mosso localmente molto mosso al largo il mar Ligure e le bocche di Bonifacio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Mercoledì 19 agosto al Nord cielo poco nuvoloso o velato con formazione di nubi cumuliformi, dalla seconda parte della mattinata, su Liguria, Emilia-Romagna e Triveneto, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal tardo pomeriggio. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato, con formazione di nubi cumuliformi nelle ore centrali della giornata, sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi. Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso o velato, con formazione di nubi cumuliformi nelle ore centrali della giornata, sulle aree interne peninsulari, accompagnati da rovesci o temporali sparsi. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni centrorientali del Nord, regioni adriatiche, Toscana, alto Lazio e Umbria, in aumento sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime in diminuzione in pianura padana, regioni adriatiche centromeridionali e regioni ioniche, in aumento sul resto della regioni tirreniche, stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli di maestrale al Centro-sud; da deboli a moderati in pianura padana, con rinforzi da est sulle coste adriatiche settentrionali. Mari: da poco mossi a mossi tutti i bacini.

Giovedì 20 agosto: bel tempo su tutto il Paese, con al più formazione di locali addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, nelle ore centrali della giornata, accompagnati da deboli locali fenomeni.

Venerdì 21 agosto: bel tempo su tutto il Paese, con al più locali addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, accompagnati da deboli locali fenomeni.

Sabato 22 e domenica 23 agosto: addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali diffusi, in diradamento dalla serata; bel tempo sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata di domenica aumento della nuvolosità cumuliforme al Nord, con rovesci o temporali sparsi.