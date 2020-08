Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali al Nord nel weekend

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a giovedì 27 agosto 2020.

Domani al Nord: nubi sempre piu’ compatte su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, piu’ intense e diffuse sul settore orientale nel pomeriggio, in dissolvimento serale; cielo generalmente sereno altrove. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con qualche locale annuvolamento lungo le coste tirreniche dalla serata. Sud e Sicilia: cielo pressoche’ limpido e terso ovunque. Temperature: minime in rialzo su appennino emiliano-romagnolo, regioni adriatiche centromeridionali, Basilicata e Calabria, piu’ lieve su Trentino-Alto Adige e versanti orientali delle due isole maggiori, stazionarie sulle altre zone; massime in tenue calo su rilievi di confine, Liguria, coste laziali e Sardegna occidentale, in aumento su regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria settentrionale, Sicilia e restante Sardegna, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli variabili a prevalente regime di brezza, con rinforzi lungo l’arco alpino. Mari: calmi o poco mossi, localmente mossi lo Ionio al largo, mare e canale di Sardegna.

Domenica 23 al Nord: nuvolosita’ in intensificazione mattutina un po’ ovunque con fenomeni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, piu’ decisi e diffusi nel pomeriggio su Lombardia e Trentino-Alto Adige e dalla sera su triveneto, in particolare Veneto meridionale; parziali schiarite serali su settore centroccidentale. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ ovunque, un po’ piu’ compatta dalla serata sulle aree costiere tirreniche meridionali. Temperature: minime in lieve diminuzione su settore alpino, basso Lazio, Campania e Sardegna, in aumento sulle regioni ioniche, stazionarie altrove; massime in flessione su regioni adriatiche centromeridionali, Lazio meridionale, Campania e Sicilia settentrionale, piu’ decisa al nord e sulla Sardegna, senza variazione di rilievo sul restante territorio. Venti: moderata dai quadranti occidentali sulla Sardegna con rinforzi lungocosta; deboli variabili, a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani sulla dorsale appenninica. Mari: da mossi a molto mossi il mar di Sardegna ed il Tirreno centroccidentale; da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento su Tirreno centrosettentrionale ed alto Adriatico.

Lunedì 24 nuvolosita’ irregolare a tratti intensa sulle regioni peninsulari centrosettentrionali con deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione pomeridiana con ampie schiarite sul settore occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso al meridione e sulle due isole maggiori.

Martedì 25: annuvolamenti anche consistenti sulle regioni centromeridionali adriatiche con piovaschi o deboli rovesci e temporali, in deciso miglioramento pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Mercoledì 26 e giovedì 27: addensamenti compatti sui rilievi di confine e sulla Liguria con deboli precipitazioni, in prevalenza temporalesche, sui primi e sul settore di levante della seconda; condizioni di bel tempo altrove con nuvolosita’ sparsa sul restante nord e sulle regioni meridionali tirreniche. Nella giornata di giovedì tempo stabile e soleggiato, anche se non mancheranno degli innocui annuvolamenti ad evoluzione diurna sulle aree montuose maggiori.