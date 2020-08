Previsioni Meteo, ultimi giorni di caldo: arrivano violenti temporali, crollo termico fino a -20°C

Previsioni Meteo – Il caldo ha ormai i giorni contati, o potremmo dire le ore per il Nord Italia: la prima ondata di calore dell’estate si concluderà gradualmente tra lunedì 3 agosto (al Nord, appunto), martedì 4 (al Centro) e mercoledì 5 (al Sud). Le temperature crolleranno in alcuni casi addirittura di venti gradi centigradi in meno di due giorni: tante località che stanno vivendo giornate di fuoco con temperature massime a ridosso o addirittura superiori ai +40°C, vedranno tra martedì e mercoledì la colonnina di mercurio abbassarsi sotto i +20°C. E ovviamente il crollo delle temperature sarà accompagnato da forte maltempo, con violenti temporali che già domani pomeriggio inizieranno letteralmente a flagellare il Nord con grandinate, forti colpi di vento e nubifragi. I fenomeni più estremi colpiranno tutto il settentrione nella giornata di Lunedì 3 Agosto, quando è probabile che in pianura padana di formino pericolosissimi tornado. Le temperature scenderanno addirittura a +20°C in pieno giorno, oltre quindici gradi in meno rispetto alla stessa ora del giorno precedente!!! L’energia accumulata dal caldo ai bassi strati della pianura padana innescherà vere e proprie super celle temporalesche che determineranno grandinate molto pesanti.

Martedì 4 Agosto il maltempo si sposterà al Centro, pur insistendo ancora al Nord\Est. I fenomeni temporaleschi più intensi colpiranno Umbria, Marche e Abruzzo nel pomeriggio/sera, anche qui con grandinate molto forti e possibili trombe d’aria.

Infine mercoledì 5 il maltempo arriverà anche al Sud con piogge, temporali, grandinate e trombe d’aria diffuse dalle coste pugliesi a quelle calabresi e siciliane.

Nelle prossime ore su MeteoWeb tutti i dettagli con i focus sulle aree più colpite dai fenomeni estremi in arrivo.