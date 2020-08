Previsioni Meteo, il punto della situazione: finisce l’ondata di caldo, tanto maltempo e poi nel weekend nuovo Anticiclone ma più mite

Previsioni Meteo – È giunta al termine, per il momento, la fase di caldo torrido che ha imperversato per tutta la scorsa settimana e ancora per l’inizio di questa sulle aree centro meridionali. Un cavo instabile nordatlantico che già ha fatto ingresso sulle regioni settentrionali nella giornata di domenica, continuerà ad affondare la sua azione verso il Mediterraneo centrale, interessando via via gran parte dell’Italia nel corso dei prossimi 2-3 giorni. Maltempo ancora forte, per domani, martedì, su diverse regioni settentrionali e progressivamente temporali avanzeranno anche verso il medio Adriatico e parte delle regioni meridionali. Associato al cavo instabile, infatti, irromperà un nucleo perturbato, specie in quota, che farà cambiare completamente la circolazione, almeno fino a metà settimana, inducendo correnti settentrionali decisamente più fresche di quelle torride degli ultimi giorni e arrecando un sensibile calo delle temperature, anche nell’ordine di -8/-10°C, soprattutto al Centro Sud. Insomma, settimana rivoluzionaria, in termini di circolazione atmosferica, con sostituzione di correnti settentrionali a quelle meridionali e passaggio da un sopra media termico dichiarato, ad uno sotto media altrettanto dichiarato che, sulle aree del medio e basso Adriatico e meridionali, potrebbe configurarsi anche nell’ordine di -6/-7°C, in qualche fase.

Circa i fenomeni, dopo il maltempo ancora consistente di domani sulle aree centro-orientali del Nord, progressivamente sui settori settentrionali andrà migliorando in via generale, anche se persisteranno addensamenti, soprattutto pomeridiani, al Nordest e magari più frequenti in prossimità dei rilievi, associati a qualche rovescio sparso, ma molto più localizzato. Invece, andrà incrementando l’instabilità sulle regioni appenniniche, del medio basso Adriatico e meridionali in genere, settori questi più esposti a una circolazione fresca settentrionale e, quindi, più a rischio locali rovesci o temporali, magari più diffusi fino a metà settimana, poi più irregolari e maggiormente in prossimità dei rilievi, del basso Adriatico e degli estremi settori meridionali. Da rilevare, però che, nella seconda parte della settimana, l’anticiclone, questa volta a componente più oceanica, tornerebbe via via a recuperare terreno verso il Mediterraneo centrale e a porsi in maniera più salda sul Centro Ovest Europa e magari anche verso i nostri settori settentrionali e tirrenici in genere. Su queste aree, quindi, tornerebbe un tempo generalmente stabile e soleggiato, con temperature in nuovo aumento verso le medie stagionali e anche abbastanza calde, con massime fino a +34/+35° in pianura. Più caldo e stabile anche sul resto del paese, ma ancora con temperatura leggermente inferiori alla media e con qualche rischio temporalesco in Appennino.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione nel medio-lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti.