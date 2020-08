Previsioni Meteo Agosto, dove pioverà e dove invece splenderà il sole nelle prossime settimane [DETTAGLI]

Previsioni Meteo – Si è già abbastanza appurato, dalle varie indagini sul lungo periodo, che il prosieguo nel mese, o gran parte del resto di agosto, possa trascorrere sostanzialmente all’insegna di una circolazione di matrice sudoccidentale o mediamente meridionale, spesso proveniente dal Nord Africa. Le temperature previste , sarebbero, in linea generale, oltre la norma, quindi con caldo abbastanza diffuso e piuttosto persistente su molte regioni, salvo temporanei orientamenti delle correnti da Nordovest e inserimento talora di correnti un po’ più miti oceaniche, in grado di arrecare localmente condizioni termiche più confortevoli. Prevalenza, quindi, dell’alta pressione e del tempo asciutto, spesso siccitoso su molte aree, ma anche con infiltrazioni umide oceaniche e tempo localmente più compromesso. In particolare, abbiamo diviso l’evoluzione per il resto di agosto in due sostanziali periodi: uno nei prossimi giorni e più o meno fino al 20 del mese, un secondo dal 21/22 e fino a fine mese.

Per la prossima settimana o poco più, quindi per tutto il periodo di Ferragosto e sostanzialmente per tutto il corso della seconda decade, l’evoluzione barica media vedrebbe una prevalenza di alta pressione al Centro Sud con sole e tanto caldo, salvo solo qualche episodio temporalesco da calura in Appennino; Iniziale caldo e bel tempo prevalente anche al Nord, ma già con temporali su Alpi e Prealpi, poi infiltrazioni di aria umida oceanica via via più penetranti potrebbero comportare fenomeni temporaleschi più estesi, spesso in estensione anche alle pianure, soprattutto centro-orientali e a quelle più prossime ai rilievi. Le anomalie precipitazioni attese per questa fase, sarebbero per piogge in linea generale sopra la media sui settori Alpini e prealpini e localmente verso le medie alte pianure, fenomeni scarsi o comunque occasionali sulle aree in bianco, quindi sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche e appenniniche relative, anche sulla Calabria e sul Centro Est della Sardegna; precipitazioni sotto la norma sulle regioni del medio e basso Adriatico, su quelle occidentali siciliane e su gran parte della Sardegna.

Per quanto riguarda, invece, l’evoluzione fenomeni per l’ultima parte del mese, quindi essenzialmente per la terza decade, i dati in nostro possesso indicherebbero una certa retrocessione dell’alta pressione sotto la spinta di impulsi via via un po’ più instabili nordatlantici, maggiormente influenti ancora una volta verso le regioni settentrionali e poi localmente verso quelle adriatiche e appenniniche relative. L’andamento delle piogge, di conseguenza, rispecchierebbe questa variazione barica, con apporti pluviometrici probabilmente sopra la media su gran parte del Nord e in misura più estesa rispetto al periodo precedente, ma piogge sopra la norma anche verso la Romagna e il medio-basso Adriatico, localmente, come sul Gargano. Sul resto dei settori appenninici e adriatici in bianco, precipitazioni più o meno nella norma, ma piogge però più irregolari o temporanee, mentre su gran parte delle aree tirreniche e sulle isole maggiori, le piogge potrebbero essere un po’ inferiori alla norma per via di una maggiore influenza di un’alta pressione euro-atlantica.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare la possibile tendenza del tempo per l’intero mese, apportando quotidiani aggiornamenti sull’evoluzione generale di questo agosto 2020.