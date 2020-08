Previsioni Meteo, dopo il caldo scatta l’allarme maltempo: violento ciclone sull’Italia tra 3 e 8 Agosto [MAPPE]

Previsioni Meteo – Il forte maltempo che ieri sera ha colpito il Nord Italia è stato, purtroppo, soltanto un piccolo antipasto dei fenomeni molto violenti che nelle prossime ore flagelleranno il nostro Paese. Già nella serata di oggi, Domenica 2 Agosto, avremo temporali violentissimi su tutto il settentrione e in modo particolare in pianura Padana, ma sarà poi durante la settimana entrante che la situazione meteorologica verrà stravolta e passeremo da un eccesso a un altro, dalla grande ondata di caldo africano di questi giorni a un lungo periodo di maltempo intenso e accompagnato da temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Di seguito le previsioni dettagliate giorno per giorno

Previsioni Meteo per Lunedì 3 Agosto

Nella giornata di lunedì 3 agosto continuerà a fare molto caldo al Centro/Sud, mentre un fronte freddo irromperà sul Nord facendo crollare le temperature e alimentando violenti temporali, che si concentreranno in modo particolare al Nord/Est, provocando grandinate, piogge alluvionali e trombe d’aria tra Austria, Slovenia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

Previsioni Meteo per Martedì 4 Agosto

Nella giornata di martedì 4, il fronte freddo andrà in cut-off e formerà un minimo di bassa pressione proprio sul Nord Italia, in estensione al Centro nel pomeriggio. Le temperature crolleranno anche sull’Italia centrale che verrà attraversata da una violenta squall-line temporalesca, capace di provocare tornado e grandinate devastanti su tutto il Centro. In serata prima rinfrescata anche al Sud.

Previsioni Meteo per Mercoledì 5 Agosto

La giornata di mercoledì 5 sarà quella della svolta per il Sud: temperature in picchiata e maltempo anche nelle Regioni meridionali. Ma piogge e temporali continueranno a colpire anche il medio/alto Adriatico, tra Marche e Romagna, per lo scivolamento del ciclone sul Centro/Sud dell’Italia con conseguente attivazione di correnti orientali sull’Adriatico. Ormai sarà ben formata una goccia fredda con annesso vortice ciclonico proprio sul nostro Paese, una vera e propria tempesta che in piena estate scatenerà fenomeni molto estremi per i contrasti termici rispetto al caldo latente ai bassi strati e sulla superficie marina.

Previsioni Meteo per Giovedì 6 Agosto

Nella giornata di giovedì 6 il maltempo si concentrerà al Sud, mentre sulle Alpi e al Nord/Ovest ricomincerà a fare un po’ di caldo, ma senza picchi minimamente paragonabili a quelli dei giorni scorsi. Piogge e temporali, invece, interesseranno in modo violento un po’ tutto il territorio del mezzogiorno, dove l’estate andrà completamente k.o.

Previsioni Meteo per Venerdì 7 Agosto

Nella giornata di venerdì 7 agosto il ciclone sull’Italia meridionale inizierà ad indebolirsi, ma continuerà a determinare instabilità diffusa, piogge, temporali e molto fresco. Al Nord/Ovest e sulle Alpi, invece, splenderà il sole con 5-6°C in più, ma senza gli eccessi del caldo africano di questi giorni.

Previsioni Meteo per Sabato 8 e Domenica 9 Agosto

Come possiamo osservare nelle ultime due mappe della serie, nel weekend il maltempo si esaurirà anche al Sud, seppur con qualche fenomeno residuo specie nella giornata di Sabato. La configurazione europea, però, continuerà a spingere spifferi d’aria fresca e instabile dai Balcani verso il Sud, dove non tornerà l’Anticiclone e non farà affatto caldo, anche se le ampie schiarite determineranno condizioni del tempo in prevalenza estive ma fresche e piacevoli. Al contrario, l’Anticiclone si ergerà dal Maghreb alla Scandinavia coinvolgento – seppur in modo parziale – il Nord Italia dove il sole splenderà indisturbato con temperature massime fino a +35°C.