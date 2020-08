Previsioni Meteo, ancora maltempo al Sud: piogge, temporali e fresco anomalo. L’estate è in stand-by

Previsioni Meteo – Il vortice nordatlantico che ha portato sconquasso nella circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, è in’azione, oggi, sulle regioni meridionali. Su queste aree, saranno presenti le nubi e le precipitazioni più intense e diffuse, localmente anche in forma di nubifragio e, quindi, di forte intensità. Intanto, registriamo sul medio-basso Adriatico condizioni meteorologiche quasi autunnali nel pieno dell’estate, con le temperature che si sono abbassate di oltre 10/12°C su molti settori e con valori che, ad esempio, in queste ore di tarda mattinata, non riescono a superare i +16/+17°C su molte colline appenniniche, ma valori intorno ai 20°C o inferiori ai 20°C anche su alcune aree costiere, come ad esempio della Puglia. Sul resto del paese, a parte un po’ di nubi sul medio Adriatico, anche qui con locali addensamenti, ma scarsi fenomeni associati o deboli e localizzati, prevale il sole un po’ ovunque, grazie a un repentino e progressivo recupero della pressione da Ovest. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione fino alle 24.00 di oggi.

Prosieguo della mattinata con rovesci e temporali soprattutto sul Foggiano e sul Barese, localmente anche sul Nordest Campania e verso l’Est Lucania, il Brindisino, Leccese, specie orientale, più tardi. Queste le aree più intensamente interessate dai nuclei perturbati generati dal vortice. In particolare sul Nord Foggiano, sono attesi fenomeni importanti con quantitativi over 40/50 mm nella sola mattinata, ma già qui con fenomeni forti nella notte, con accumuli complessivi entro metà giornata fino a oltre 100/120 mm, poi magari qui in miglioramento o fenomeni più deboli e irregolari per il resto della giornata. Nubi diffuse sono presenti anche sul medio-alto Adriatico, dal Polesine,, Romagna, Marche, localmente in Abruzzo, ma, su questi settori, i fenomeni associati sono decisamente scarsi, anzi spesso assenti, o solo qualcuno debole sul Sud della Romagna, occasionalmente sul Nord delle Marche e sul Nord Est Toscana. Da rilevare nubi irregolari con addensamenti e rovesci localizzati anche tra il Sud della Calabria e il Nordest della Sicilia, tra il Reggino e il Messinese. Sole splendente altrove.

Nelle ore pomeridiane e serali, i medesimi settori tra Puglia, Lucania, Est Campania, Calabria e Nord/Nordest Sicilia, continueranno a essere quelli maggiormente interessati da nubi e precipitazioni. Fenomeni mediamente irregolari e moderati tuttavia, su aree localizzate, potranno assumere carattere anche di forte intensità. In particolare, rovesci e temporali forti o violenti, localmente a carattere di nubifragio, con rischio allagamenti, sono attesi a incidenza localizzata, tra il Brindisino e il Leccese, con accumuli fino anche a 80/90 mm. Rovesci di buona consistenza anche sul Sud della Basilicata, su diverse aree della Calabria, soprattutto sul Cosentino, Catanzarese settentrionale, Crotonese meridionale e altri rovesci irregolari tra il Reggino e il Messinese. Nubi con addensamenti e locali rovesci o temporali sul Trentino Alto Adige centro-orientale, localmente sull’alto Veneto, e qualche rovescio più occasionale si rilievi dell’Abruzzo. Tanto sole è bel tempo sul resto del paese.

Le temperature continueranno a rimanere abbondantemente sotto la media un po’ ovunque, tuttavia più calde sui settori tirrenici e sulle pianure del Nord, con massime fino a +30°C o anche +31°C nel Lazio, punte fino a +33°C sul Sud della Sardegna. Venti moderati a forti settentrionali sul medio-alto Adriatico, sul Centro Nord Appennino, sulle coste centro settentrionali tirreniche, sui bacini tirrenici in genere, moderati o più spesso forti anche sui Canali e sui mari delle isole maggiori.

