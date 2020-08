Previsioni Meteo, aria più fresca scaccia il caldo dall’Europa: maltempo e crollo termico di 10-15°C da Londra fino alle Alpi

I Paesi come Regno Unito, Francia e Germania che hanno subito un super caldo negli ultimi giorni avranno un po’ di sollievo nel corso del weekend. Per due giorni della scorsa settimana, Parigi ha toccato i +38°C, mente alte comunità, da Nantes a Berlino e Londra, hanno raggiunto +35°C per diversi giorni. L’alta pressione responsabile di queste temperature elevate ora si sposterà verso est, lasciando l’Europa centro-occidentale e consentendo un cambiamento del pattern. Senza l’alta pressione, le tempeste saranno in grado di muoversi più facilmente sul continente, portando pioggia, nuvole e nuove masse d’aria che contribuiranno a rinfrescare gran parte dell’area.

Una tempesta porterà alcune ondate di rovesci e temporali dal Nord Atlantico verso le Alpi, così come alcuni getti di aria più fresca nel corso del weekend. L’aria più fresca inizierà ad infiltrarsi prima in alcune aree, come Regno Unito e Francia. Nel periodo di picco, le massime pomeridiane si manterranno intorno a +23-28°C nel fine settimana. Per il pomeriggio di domenica 16 agosto, Parigi dovrebbe registrare una massima di +26°C, mentre Londra +25°C, ossia valori molto più bassi rispetto a quelli della scorsa settimana, anche se ancora leggermente sopra la media per agosto.

Dopo il tempo instabile del weekend, un impulso finale di aria più fresca dovrebbe interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale, portando le temperature a livelli quasi nella norma all’inizio della prossima settimana. Gran parte dell’area può attendersi temperature intorno ai +24°C nella giornata di lunedì 17 agosto.

Questa rinfrescata arriva dopo il caldo estremo della scorsa settimana determinato da una potente ondata di caldo in Europa. Rispetto all’estate rovente del 2003, l’ondata di caldo del 2020 è stata ancor più impressionante in alcune città, come Londra, dove è stata raggiunta una temperatura pari o superiore a +32°C in 6 occasioni (in 4 occasioni sono stati raggiunti o superati i +35°C). Nel 2003, solo 5 giorni hanno raggiunto la soglia di +32°C a Londra, mentre Parigi ha avuto 11 giorni consecutivi con temperature pari o superiori +32°C e 4 giorni con +38°C o oltre. L’ondata di caldo di quest’anno nella capitale francese ha prodotto 7 giorni consecutivi con valori a +32°C e 2 sopra i +38°C. A Francoforte, in questo agosto, le temperature non hanno toccato i +38°C ma hanno raggiunto per 6 volte i +32°C (nell’agosto 2003, c’era stata una striscia di 12 giorni sopra i +32°C).