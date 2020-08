Previsioni Meteo: settimana con piogge diffuse, rovesci e temporali. Il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 9 agosto 2020

Domani al Nord molte nubi su aree alpine e regioni centrorientali con piogge diffuse, rovesci e temporali, più intensi su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, dove localmente risulteranno anche a carattere di eccezionalità. Qualche fiocco di neve al primo mattino sui rilievi maggiori confinali di Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia. Spesse velature sulle restanti zone in graduale dissolvimento dalla tarda mattinata a partire dal settore occidentale. Centro e Sardegna: cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle aree appenniniche e sulle Marche con deboli fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, più diffusi durante le ore pomeridiane su quest’ultima regione, in successiva attenuazione. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, velato fino al tardo pomeriggio su Toscana e alto Lazio. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania e versante tirrenico di Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli precipitazioni sparse, anche temporalesche, in miglioramento tardo pomeridiano. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sul resto del territorio. Temperature: minime in diminuzione al Centro-Nord, più deciso sulla Liguria, senza variazioni di rilievo al meridione. Massime in aumento su Nord-Ovest, in flessione anche sensibile sulle rimanenti regioni.

Mercoledì 5 agosto al Nord addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna sudorientale con piogge, rovesci e temporali in miglioramento durante la seconda parte della giornata. Velature sottili sul settore orientale, cielo sereno altrove. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni adriatiche e sulle relative aree appenniniche con fenomeni deboli ma diffusi, a prevalente carattere temporalesco o di rovescio, in parziale attenuazione serale specie sui rilievi. Ampio soleggiamento sulle altre zone con velature di passaggio durante le ore centrali. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del settore peninsulare con deboli piogge, locali rovesci e temporali, maggiormente sul versante adriatico nel pomeriggio, in graduale miglioramento pomeridiano a partire dal settore tirrenico. Condizioni di bel tempo sull’isola a parte qualche annuvolamento sulle coste tirreniche. Temperature: minime in flessione sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna. Massime in in aumento al Nord e sulla Sardegna, più sensibile su Valle d’Aosta, alto Tirreno ed Emilia, in diminuzione al Centro-Sud, pressoché stazionarie su Piemonte e Lazio.

Giovedì 6 molte nubi al Sud e sulle regioni centrali adriatiche con deboli fenomeni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in dissolvimento dalla serata; velature anche compatte su Triveneto, Toscana e Lazio, in veloce riduzione su quest’ultime due. Cielo generalmente sereno sul resto del paese.

Venerdì 7 iniziali annuvolamenti su Puglia e Veneto settentrionali con piovaschi e deboli rovesci o temporali in estensione mattutina a regioni ioniche, Sicilia settentrionale, aree alpine e prealpine lombarde e Trentino-altoatesine, in miglioramento serale. Ampio soleggiamento altrove con locali velature.

Sabato 8 molte nubi sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria con deboli precipitazioni; condizioni di bel tempo altrove ma con nuvolosità a evoluzione diurna sulle restanti aree tirreniche meridionali con associati lievi fenomeni temporaleschi. Nella giornata di domenica 9 ampio soleggiamento con nubi in formazione durante le ore più calde sui rilievi alpini e appenninici meridionali con possibilità di qualche piovasco pomeridiano.