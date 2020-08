Previsioni Meteo, il caldo ha le ore contate: da domani temporali e calo delle temperature. Il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a venerdì 7 agosto 2020

Domani al Nord al mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; spesse velature sul resto del settentrione, con deboli fenomeni sparsi. Dal pomeriggio estensione del maltempo anche al resto delle regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, che in serata potranno anche assumere carattere di eccezionalita’. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosita’ cumuliforme lungo le aree appenniniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi e delle velature sulle regioni adriatiche, in successivo generale diradamento serale. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, con formazione di nubi cumuliformi lungo le aree appenniniche accompagnati da locali deboli fenomeni durante le ore piu’ calde della giornata. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni alpine, regioni centrali adriatiche, regioni ioniche e sulla Sardegna, in aumento sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Liguria, stazionarie altrove; massime in diminuzione anche sensibile al nord, Sardegna centroccidentale, Sicilia e coste ioniche peninsulari, in aumento sul resto del sud, stazionarie altrove. Venti: deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio rinforzi del vento da est in pianura padana ed aree appenniniche centrali, con punte massime fino a burrasca, in occasione dei temporali. Mari: da mosso a molto mosso il mare di Sardegna; da poco mossi a mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Jonio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Lunedì 3 agosto al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in attenuazione serale sulle regioni occidentali. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con rapido aumento della nuvolosita’ compatta, a partire da Toscana, Umbria e Marche con rovesci o temporali sparsi, in successiva intensificazione dal pomeriggio. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosita’ compatta dalla serata sulla Campania. Temperature: minime in diminuzione al nord, sulle regioni tirreniche peninsulari, sulla Sardegna e sulla Sicilia centromeridionale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in sensibile diminuzione al nord, in diminuzione meno sensibile sulle regioni tirreniche peninsulari, coste adriatiche centrali, Sardegna, Sicilia meridionale e coste ioniche peninsulari, in aumento altrove. Venti: moderati orientali in pianura padana; da moderati a forti sudoccidentali sulle regioni centrali; deboli variabili sul resto del Paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata. Mari: da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna e mar Ligure; da mosso a molto mosso il Tirreno centrale; mosso il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il resto del Tirreno e l’Adriatico; poco mossi i restanti mari.

Martedì 4 agosto: ancora molte nubi al nord-est. Al centro-sud peninsulare e sulla Sicilia, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Mercoledì 5 agosto: al mattino ancora estesa nuvolosita’ cumuliforme sulle regioni centrali adriatiche ed al sud, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione dal pomeriggio sulle regioni centrali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Giovedì 6 e venerdì 7 agosto: giovedi’ addensamenti cumuliformi sparsi al centro-sud peninsulare e sulla Sicilia, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione serale sulle regioni centrali e sulla Sicilia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Nella giornata di venerdi’ avremo addensamenti cumuliformi diffusi al sud e sparsi sul resto del Paese, con deboli fenomeni associati, ingenerale attenuazione serale.