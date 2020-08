Previsioni Meteo, ciclone in azione sull’Itala: maltempo e crollo termico da oggi pomeriggio anche al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Nelle ultime ore, il cavo nordatlantico sta affondando in maniera decisa sul nostro bacino. L’isolinea gpdam 576, quella che rappresenta mediamente la linea barica instabile nella fase estiva alle quote medie troposferiche, ha oramai abbracciato ampiamente l’intera penisola, ponendosi con curvatura ciclonica sin quasi alla Sicilia e inglobando tutto il territorio entro sera. In seno alla saccatura nordatlantica è entrato, oramai pienamente sul bacino centrale del Mediterraneo, anche un vortice perturbato in quota, ma con buona corrispondenza anche al suolo. Attualmente il vortice è in azione sul Centro Italia e sta convogliando corpi nuvolosi associati a rovesci e temporali verso il Nord Appennino, localmente verso la Romagna, sui settori centro-orientali del Nord e anche su alcune aree meridionali, tra la Campania e la Lucania. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione del tempo per tutto oggi e le aree interessate dalle piogge e dai temporali.

Mattinata con qualche pioggia irregolare sul Bresciano, più intensa e diffusa sul Veronese occidentale, sul Vicentino settentrionale e sui settori meridionali del Trentino. Locali temporali anche sul Mantovano e sparsi sul Cremonese. Altri addensamenti temporaleschi significativi tra il Centro Est della Toscana, la Repubblica di San Marino e la Romagna meridionale, localmente anche verso il Ravennate e i settori orientali del Ferrarese. Qualche temporale sulle coste marchigiane e altri localizzati sul Salernitano, avellinese, in Campania e sulla Lucania. Ampio soleggiamento altrove. Nelle ore pomeridiane, il maltempo più intenso riguarderà i settori centro-meridionali del Friuli Venezia Giulia, il Centro Est Veneto, gran parte dell’Emilia Romagna, soprattutto le aree centro-orientali e l’altro Adriatico, in particolare le Marche. Possibili fenomeni forti o violenti tra il Riminese e l’Anconetano, area San Marino e sulle coste dell’Alto Adriatico in genere, forti anche in mare. Rovesci e temporali sparsi sulla Toscana, sul Centro Nord Lazio, più intensi sull’Umbria e ancora irregolari sulla Puglia centro-settentrionale e sul basso Tirreno, tra il Salernitano è tutta la fascia tirrenica calabrese. Nelle ore pomeridiane, si accenderà un’attività temporalesca anche sulla Sicilia centro-orientale, con rovesci e temporali sparsi e qui possibili anche forti, ancora per un acceso contrasto termico verticale. per la stessa ragione possibili fenomeni porti anche sulla Puglia centro-settentrionale tra il Barese è il Foggiano centro meridionale.Il maltempo insisterà ancora in serata sulle aree centro orientali dell’ Emilia Romagna localmente sulle Venezie, sull’alto Adriatico in mare e maltempo forte verso le coste della Croazia. Attenzione tra la Romagna orientale, il Nord delle Marche e l’alto Adriatico in mare per possibili fenomeni violenti associati a disseti sulla terraferma e a problemi per la navigazione in mare. Tempo mediamente buono al Nord Ovest, su diversi settori Alpini e prealpini, sulla Sardegna e sul resto delle aree centro meridionali. Temperature in calo ovunque, con massime in prevalenza sotto i 30°C anche in pianura, sulle regioni settentrionali e tirreniche, ancora valori sui +30/+33°C sul medio-basso Adriatico, specie su aree interne, e fino a +35/+36°C sui settori ionici calabresi e sulla Sicilia.