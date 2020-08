Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 28 Agosto: week-end di temporali al Nord, instabilità a inizio settimana

Previsioni del tempo secondo il servizio meteo dell’Aeronautica Militare da oggi fino a venerdì 28 Agosto.

Sabato 22 agosto 2020

Nord:- iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.dalla tarda mattinata iniziano ad aumentare le nubi sull’arco alpino dove, nel pomeriggio, si manifesteranno rovesci e temporali isolati, più frequenti e probabili sul settore orientale.in serata fenomeni ancora attivi sui rilievi veneto-fiulani con possibile sconfinamento sulle aree pianeggianti; altrove invece sono attese ampie schiarite.

Centro e Sardegna: – bello e soleggiato ovunque a parte il transito di temporanee velature sull’isola, durante le ore mattutine.

Sud e Sicilia: – cielo terso su tutte le regioni.

Temperature:- minime in lieve rialzo su Sardegna orientale, regioni adriatiche centro-meridionali, Basilicata e Calabria; senza apprezzabili variazioni altrove.- massime in lieve calo lungo i litorali tirrenici, della Liguria e della Sardegna occidentale; ancora in aumento sulle aree costiere romagnole, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicila ed est Sardegna con punte fino a 38-40 gradi.invariate sul resto della penisola.

Venti: – a prevalente regime di brezza.

Mari:- mossi il mare e il canale di Sardegna e lo ionio con moto ondoso in attenuazione su quest’ultimo.- quasi calmi o poco mossi i restanti mari.

Domenica 23/08/20

Nord:- Nuvolosità in intensificazione mattutina un po’ ovunque con fenomeni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più decisi e diffusi dalla tarda mattinata sulla Lombardia, dal pomeriggio sul Trentino-Alto Adige e dalla sera su veneto e Friuli-Venezia Giulia settentrionale; – parziali schiarite serali su settore centroccidentale.

Centro e Sardegna: – cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia:- ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità ovunque, un po’ più compatta dalla serata sulle aree costiere tirreniche.

Temperature:- minime in lieve diminuzione su settore alpino, basso Lazio, Campania e Sardegna, in aumento sulle regioni ioniche, stazionarie altrove;- massime in flessione su regioni adriatiche centrali, Molise e Sicilia settentrionale, piu’ decisa al nord e sulla Sardegna, senza variazioni di rilievo sul restante centro-sud e sulla Liguria.

Venti: – moderati dai quadranti occidentali sulla Sardegna con rinforzi lungocosta;- sulle altre regioni deboli variabili, a prevalente regime di brezza.

Mari: – da mossi a molto mossi il mar di Sardegna ed il Tirreno centroccidentale;- da poco mossi a mossi il mar ligure, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia;- quasi calmi o poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento su Tirreno centrosettentrionale ed alto adriatico.

Lunedì 24/08/20

Nord:- Nuvolosità medio-alta sulla pianura padana centrorientale; – cielo molto nuvoloso o coperto sulle restanti zone con deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione tardo pomeridiana con ampie schiarite sul settore occidentale.

Centro e Sardegna: – addensamenti compatti sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche con deboli piogge, rovesci e temporali, che interesseranno durante le ore centrali anche la Toscana; – cielo sereno o poco nuvoloso sull’isola e sul rimanente Lazio.

Sud e Sicilia: – nubi basse al primo mattino sulle coste tirreniche in successivo dissolvimento;- condizioni di bel tempo altrove anche se non mancheranno delle velature ad interessare il settore adriatico dalla tarda mattinata e nel pomeriggio.

Temperature:- minime in flessione su nord-ovest, Lombardia, Appennino emiliano-romagnolo, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e due isole maggiori, in lieve aumento sulla Liguria, stazionarie sulle altre zone;- massime in diminuzione un po’ su tutto il territorio, più decisa sulle aree appenniniche centrali ed alpine orientali.

Venti: – moderati nordoccidentali sulla Sardegna con locali rinforzi; – deboli nordoccidentali sulla Sicilia con locali rinforzi; – deboli variabili, a prevalente regime di brezza, sulle rimanenti regioni.

Mari: – molto mossi stretto di sicilia, mare e canale di Sardegna; – da poco mossi a mossi il mar ligure, il Tirreno e l’alto Adriatico; – poco mossi i restanti bacini.

Martedì 25/08/20

Annuvolamenti consistenti sulle regioni centromeridionali adriatiche ed aree appenniniche settentrionali con piovaschi o deboli rovesci, in miglioramento pomeridiano; molte nubi anche sul settore alpino; velature localmente compatte interesseranno temporaneamente le altre zone ma in un contesto di prevalente bel tempo.

Mercoledì 26/08/20

Cielo sereno o poco nuvoloso un po’ su tutto il territorio.

Giovedì 27/08/20 e Venerdì 28/08/20

Nuvolosità diffusa sull’Appennino toscano con qualche piovasco durante le ore centrali; tempo stabile e soleggiato altrove.dal primo mattino di venerdì graduale peggioramento a partire dalle regioni settentrionali in estensione poi a quelle centrali, con fenomeni deboli ma diffusi a prevalente carattere di rovescio o temporale; situazione decisamente migliore al sud e sulle due isole maggiori.