Previsioni Meteo Ferragosto: giornate tipicamente estive e isolati piovaschi, il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 16 agosto 2020.

Domani al Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con addensamenti in rapida formazione durante la seconda parte della mattinata sulle aree montuose con associate deboli precipitazioni, a prevalente a carattere di rovescio o temporale, e velature sulle altre zone; deciso miglioramento previsto dal tardo pomeriggio su tutto il territorio. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque; nubi medio-alte e sottili durante le ore centrali sul settore appenninico con possibilità di qualche isolato piovasco, anche temporalesco, pomeridiano. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità. Temperature: minime generalmente stazionarie; massime in lieve aumento su Trentino-Alto Adige, Sardegna occidentale e Molise, in diminuzione sulla Campania, senza variazioni di rilievo sul restante territorio. Venti: deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali per fine giornata al meridione. Mari: quasi calmi o poco mossi.

Mercoledì 12 agosto, al Nord: ampi spazi di sereno seguiti da aumento di nuvolosità cumuliforme durante la seconda parte della mattinata sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli piogge, isolati rovesci e temporali in rapido miglioramento tardo pomeridiano; estese velature diurne sul resto del nord in successivo dissolvimento. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque a parte nubi medio-alte sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche nel pomeriggio con associati locali piovaschi, anche temporaleschi, sui rilievi maggiori. Sud e Sicilia: giornata tipicamente estiva con molto sole e qualche velatura sottile durante le ore centrali sulle zone montuose. Temperature: minime in aumento su Marche ed Abruzzo settentrionale, generalmente stazionarie sul resto del territorio; massime in lieve diminuzione su pianura piemontese e dorsale appenninica, in tenue rialzo su alta Sardegna e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza. Mari: quasi calmi o poco mossi.

Giovedì 13 agosto, addensamenti compatti già dal primo mattino su Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta con fenomeni deboli ma diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporalesco, in attenuazione pomeridiana; sulle restanti regioni alpine nuvolosità ad evoluzione diurna con deboli piogge, anche temporalesche, dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio sui rilievi; cielo sereno od al massimo poco nuvoloso altrove.

Venerdì 14 agosto, annuvolamenti sulle aree alpine e prealpine dalla mattinata con deboli precipitazioni anche temporalesche in riduzione pomeridiana; innocue nubi medio-alte sul resto del settentrione; molto sole e locali velature al Centro-Sud.

Sabato 15 e domenica 16: giornate tipicamente estive con cielo pressoché limpido e terso a parte locali formazione nuvolose solo sulle aree alpine durante le ore più calde dove si potranno avere isolati piovaschi e qualche temporale.