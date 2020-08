Previsioni Meteo: settimana di Ferragosto con gran caldo e maltempo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 17 agosto 2020.

Domani al Nord ampi spazi di sereno seguiti da aumento di nuvolosità cumuliforme durante la seconda parte della mattinata sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli piogge, isolati rovesci e temporali in rapido miglioramento tardo pomeridiano; estese velature diurne sul resto del nord. Dalla serata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni alpine centroccidentali, con i primi rovesci o temporali diffusi dalla nottata. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque a parte nubi medio-alte sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche nel pomeriggio con associati locali piovaschi, anche temporaleschi, sui rilievi maggiori. Sud e Sicilia: bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi, accompagnate da deboli locali rovesci o temporali, sulle aree interne delle regioni tirreniche, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in aumento su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centrosettentrionale, generalmente stazionarie sul resto del territorio; massime in aumento sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, aree appenniniche, regioni ioniche ed isole maggiori, generalmente stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli di direzione variabile, a prevalente regime di brezza. Mari: quasi calmi o poco mossi.

Giovedì 13 al Nord: mattino molte nubi compatte sulle regioni alpine, in diradamento dal pomeriggio sulle aree pianeggianti, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con al più locali velature sulla Sardegna. Sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione, con al più locale formazione di nubi cumuliformi, accompagnate da deboli locali rovesci, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in aumento sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche, principalmente versante Adriatico; massime in aumento sulle regioni centrorientali del nord, regioni adriatiche, regioni ioniche e Sardegna centrorientale, in diminuzione sulle aree alpine occidentali, Appennino ligure, stazionarie altrove. Venti: generalmente deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata. Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

Venerdì 14 agosto: addensamenti cumuliformi sparsi su Alpi, Prealpi ed Appennini settentrionali, accompagnati da rovesci o temporali, nelle ore centrali della giornata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Sabato 15 agosto: bel tempo su tutto il Paese, con al più formazione di locali nubi cumuliformi lungo le aree montuose, nelle ore centrali della giornata.

Domenica 16 e lunedì 17 agosto: bel tempo, con formazione di locali addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata.