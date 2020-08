Previsioni Meteo, la settimana di Ferragosto inizia con il super caldo: +40°C pomeriggio al Centro, temporali al Sud

Previsioni Meteo – Splendida giornata di sole su tutto il paese, in questo inizio della settimana di Ferragosto. E’ salita oramai in cattedra l’alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, alta pressione in realtà già in buona forma da diversi giorni sui settori centro settentrionali, solo al Sud ha tergiversato un po’ per via dell’influenza, ancora, di correnti instabili settentrionali anche con temporali localmente forti fino a sabato. Ma da ieri e ancor più da oggi, l’anticiclone sarà padrone di tutta Italia, grazie a un promontorio di matrice nordafricana, quindi anche molto caldo. I valori massimi hanno raggiunto diffusamente +37/+38°C nel fine settimana in particolare al Centro Nord e i medesimi valori continueranno anche nella giornata odierna anzi, sono attesi fino a un paio di gradi in più, quindi con punte che potrebbero sfondare anche il muro del 40°C.

Scendendo più nel dettaglio, circa le condizioni termiche per la giornata odierna, le aree più infuocate saranno certamente quelle pianeggianti interne del medio Tirreno, soprattutto tra Toscana, Umbria e Lazio, le pianure del Nord, in particolare quelle centro-orientali, localmente le aree interne sarde e localmente alcune altre tra Lucania meridionale e Nord Calabria. In cartina, con colorazione a scala di rosso, sono evidenziati i valori termici previsti per le ore più calde di oggi, con +32/+35/36°C diffusi un po’ su tutte le aree pianeggianti, punte di +37/+38°C sulle aree più scure, fino a +40°C attesi con maggiore probabilità sui settori interni laziali, più specificamente del Nord Romano, area Fiano Romano, e verso i confini del Sudest Viterbese e Sudovest Reatino. Punte fino a +39°C in Toscana, tra Est Pisano, Ovest Fiorentino, Sudest Lucchese, e +39° anche sulle aree interne sarde, nel Nuorese occidentale. Fino a +38°C sulle pianure del Nord, specie emiliane, in particolare tra Nord Reggiano e Nord Modenese, +35/+36/+37°C diffusi sulla Pianura Padana specie tra Emilia Romagna, Sudest Lombardia e Centro Sud Veneto. Valori fino a 37°C tra il Materano e il Tarantino.

Circa lo stato del cielo e i fenomeni, si ribadisce un tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sole dominante anche se, nelle ore pomeridiane, vanno computati un po’ di temporali localizzati. Le aree più a rischio qualche fenomeno convettivo, sono quelle calabresi interne del versante tirrenico, altre interne della Sicilia orientale, i rilievi occidentali piemontesi e quelli alpini centro orientale. Su tutti questi settori sono attesi fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale, non a tappeto, piuttosto a incidenza abbastanza localizzata è mediamente di moderata intensità. Vanno rilevati, però, fenomeni occasionalmente anche forti come sul Piemonte occidentale fino a 50/60 mm di accumulo localmente, tra le Alpi Cozie e Marittime e ancora più forti, sebbene su area sempre localizzata, anche su alta Lombardia, tra il Bergamasco settentrionale e il Sondriese meridionale, qui fino a 70 mm localmente. 10/15/20 mm o localmente 30/40 mm, sulle aree localizzate e circoscritte in blu tra Calabria e Nordest Sicilia. Tanto sole altrove. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting:

Le temperature massime previste per oggi pomeriggio:

I temporali pomeridiani odierni, sulle Alpi e al Sud: