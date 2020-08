Previsioni Meteo Lombardia: domenica 23 agosto pioggia e temperature massime in forte calo

“Condizioni di alta pressione oggi sulla Lombardia con cielo sereno e caldo in ulteriore aumento. Domani sulle Alpi sono attesi rovesci e temporali nel pomeriggio, tempo ancora stabile sulla pianura. Domenica peggioramento più diffuso e incisivo ad opera di correnti fresche atlantiche, con rovesci e temporali sul molte aree e anche di forte intensità. Temperature in diminuzione. Inizio della settimana all’insegna ancora del tempo instabile, prima di un possibile miglioramento nei giorni successivi“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Domani in pianura in prevalenza sereno, sulle Alpi veloci annuvolamenti di tipo cumuliforme nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: dalle ore centrali e nel pomeriggio passaggio di rovesci e temporali dalla Valchiavenna verso Media-Alta Valtellina e Valcamonica.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 20-24 °C, massime tra 30-35 °C.

Zero termico: intorno a 4500 metri, in leggero abbassamento sulle Alpi nel pomeriggio fino a 4000-4200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, con locali rinforzi al pomeriggio: da sud sui settori meridionali e da nord sull’alta pianura; in montagna da deboli a moderati meridionali, in rotazione da nord dal pomeriggio ed in serata.

Altri fenomeni: disagio da calore moderato o forte in pianura e nei fondivalle.

Domenica 23 nuvolosità in rapido aumento su tutta la regione in mattinata a partire dalle province occidentali, fino a cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso. Dal pomeriggio tendenza a progressive schiarite sempre a partire da ovest.

Precipitazioni: rovesci e temporali in mattinata sui settori occidentali, dal pomeriggio anche sul resto della regione. Possibili fenomeni di forte intensità. Attenuazione in serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in moderato o forte calo. Valori minimi in pianura intorno a 23 °C, massimi generalmente sotto i 30 °C.

Zero termico: in abbassamento nella giornata da 4300 metri a circa 3800 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati di direzione variabili, rinforzi nelle aree temporalesche. In montagna moderati meridionali in mattinata, in rotazione da nord nel pomeriggio e fino a forti sulle Prealpi Occidentali.