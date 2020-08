Previsioni Meteo Lombardia: sole a Ferragosto, massime fino a +34°C

“Dal tardo pomeriggio di oggi e per la giornata di domani una graduale rimonta anticiclonica favorirà condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso e precipitazioni assenti. Nel fine settimana e per inizio della prossima il progressivo indebolimento del geopotenziale, associato ad un ampia area depressionaria in approfondimento sull’Europa occidentale, favorirà flussi umidi instabili occidentali che daranno origine a precipitazioni diffuse tra domenica e lunedì, anche a carattere temporalesco. Per i giorni a seguire persisteranno condizioni da variabili a instabili sulla regione, mentre le massime subiranno un calo a partire da lunedì“: lo riporta Arpa Lombardia nel consueto bollettino con le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Domani, Ferragosto, previsto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali e intermittenti addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e annuvolamenti in serata su Appennino e bassa pianura occidentale.

Precipitazioni: assenti, o al più locali rovesci possibili nel pomeriggio sui rilievi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 21 °C, massime tra 31 e 34°C.

Zero termico: in oscillazione nel corso della giornata tra 3900 e 4200 metri.

Venti: deboli prevalentemente orientali in pianura, deboli a regime di brezza in montagna.

Domenica 16 ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con transito di velature in pianura nel pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte deboli sui rilievi occidentali, a interessare la fascia alpina e prealpina nelle ore centrali della giornata, anche a carattere di rovescio e temporale, e tra pomeriggio e sera possibile interessamento anche della pianura centro occidentale e Appennino.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime attorno a 20°C, massime a circa 30°C.

Zero termico: attorno a 4100 metri.

Venti: in pianura deboli orientali al mattino, in rinforzo da su nel pomeriggio sui settori occidentali; in montagna deboli variabili o al più in rinforzo da sud sulla parte prealpina nordoccidentale nel pomeriggio.

Lunedì 17 ovunque nuvoloso.

Precipitazioni: diffuse al mattino, anche a carattere di rovescio e temporale, in attenuazione ma persistenti nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in calo.

Zero termico: inizialmente a 4000 metri, in calo a 3700 metri dal mattino sui rilievi.

Venti: in pianura deboli a prevalenza occidentale, in montagna deboli prevalentemente da sud.

Martedì 18 da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni debole diffuse. Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Venti deboli variabili ovunque. Mercoledì 19 irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. Venti in lieve intensificazione da est in pianura.