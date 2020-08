Previsioni Meteo Lombardia: sole fino a venerdì, temperature massime in calo domenica

“Da oggi e fino a venerdì un promontorio anticiclonico porta tempo prevalentemente stabile e soleggiato sulla regione, senza precipitazioni di rilievo e con temperature in progressivo aumento. Sabato cedimento della struttura di alta pressione per l’avvicinamento di una perturbazione la cui parte più attiva transita a nord dell’arco alpino: sui rilievi Alpini e Prealpini rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio, mentre in pianura sono probabili rovesci e temporali dalla mattina di domenica. Massime in marcato calo domenica, con ventilazione in rinforzo da est. Lunedì ancora nuvoloso e con possibili rovesci, ma in progressivo miglioramento“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso per sviluppo di nubi ad evoluzione diurna, con locali addensamenti sui rilievi alla notte e dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti, salvo occasionali e brevi piovaschi pomeridiani.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 19 °C e 21 °C , massime tra 31 °C e 34 °C.

Zero termico: attorno a 4500 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli, prevalentemente orientali; in montagna a regime di brezza.

Altri fenomeni: moderato disagio da calore in pianura e nei fondovalle.

Venerdì 21 agosto 2020 sereno o poco nuvoloso, con qualche nube sparsa alla notte e poi dalle ore centrali su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati e brevi piovaschi possibili sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 22 °C, massime intorno a 34 °C.

Zero termico: oltre 4500 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza o deboli dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: moderato o forte disagio da calore in pianura e nei fondovalle.

Sabato 22 agosto 2020 in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi irregolarmente nuvoloso; nuvolosità in generale più marcata dal pomeriggio.

Precipitazioni: dalle ore centrali e nel pomeriggio rovesci sparsi su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento.

Zero termico: attorno a 4500 metri, in leggero abbassamento nella seconda parte della giornata.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, con locali rinforzi al pomeriggio: da sud sui settori meridionali e da nord sull’alta pianura; in montagna da deboli a moderati meridionali, in rotazione da nord dal pomeriggio ed in serata.

Altri fenomeni: forte disagio da calore in pianura.

Domenica nuvolosità in irregolare aumento anche sulla pianura, con rovesci e temporali sparsi già dalla mattina e fino a sera, in genere più insistenti sui settori orientali. Temperature massime in marcato calo. Venti moderati, da nord sui rilievi, da est su pianura e Appennino. Zero termico in marcato abbassamento. Lunedì in genere nuvoloso con possibili piovaschi residui. Temperature minime in moderato calo, massime stazionarie. Venti in attenuazione nella prima parte della giornata.