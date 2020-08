Previsioni Meteo Lombardia: temperature in aumento, domani massime fino a +36°C

“Un promontorio anticiclonico porta ancora per oggi e domani tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Da sabato cedimento della struttura di alta pressione per l’avvicinamento di una circolazione depressionaria dal nord Atlantico: probabili rovesci o temporali su Alpi e Prealpi, ma ancora stabile e caldo in pianura. Domenica ingresso della perturbazione con rovesci e temporali sparsi anche in pianura, rinforzo del vento e calo marcato delle temperature. Lunedì precipitazioni residue, e da martedì passaggio ad un flusso occidentale in quota meno perturbato, anche se con tempo ancora variabile“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso, con qualche nube sparsa alla notte e poi dal pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati e brevi piovaschi possibili sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20°C e 23°C, massime tra 32°C e 36°C.

Zero termico: oltre 4500 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza o deboli dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: moderato o forte disagio da calore in pianura e nei fondovalle.