Previsioni Meteo, nel weekend torna l’Anticiclone sull’Italia. Attenzione al maltempo residuo al Sud

Previsioni Meteo – Continua ad allontanarsi dall’Italia il vortice instabile responsabile di tanto maltempo, negli ultimi giorni, sul nostro paese. Oramai, il fulcro depressionario si è portato sull’Egeo con vorticità e potenziale instabile, in generale, che va progressivamente scemando anche verso le nostre regioni estreme meridionali. Tuttavia, su alcuni settori dell’Appennino meridionale, specialmente Lucano, su diversi altri calabresi e sull’estremo Nordest della Sicilia, essenzialmente sul Messinese, continuano a giungere correnti fresche e moderatamente instabile dai settori settentrionali ancora con occasioni, per oggi, per rovesci e temporali anche localmente forti, sebbene sempre più localizzati; fenomeni, invece, che, per domani, domenica 9, dovrebbero quasi del tutto cessare sulle aree meridionali o semmai soltanto qualcuno residuo e occasionale. Sul resto del paese, l’alta pressione la fa da padrone e ancora più nella seconda parte del fine settimana, con sole splendente e clima ancora più caldo in particolare al Centro Nord. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio per questo fine settimana 8/9 agosto.

Per oggi, sabato, va evidenziata una maggiore nuvolosità sulle regioni del medio Adriatico e su quelle meridionali, con addensamenti più insistenti al mattino soprattutto sullo Stretto di Messina, con locali rovesci e temporali tra Il Messinese orientale è il Reggino, localmente anche forti. Nubi irregolari sono presenti anche sul Medio Adriatico e sui settori interni meridionali, ma scarsi fenomeni in mattinata, o qualcuno debole localizzato. Tanto sole e bel tempo altrove. Nelle ore pomeridiane, continueranno nubi irregolari sulle medesime aree del medio Adriatico e meridionali, con qualche rovescio sparso o anche temporale sulla Lucania, soprattutto occidentale, e altri fenomeni irregolari e più localizzati sulla Calabria centro-settentrionale, soprattutto del lato tirrenico e settore interni relativi. Ancora possibili fenomeni sullo Stretto di Messina e sul Reggino. In linea generale l’area più instabile sarà proprio lo Stretto di Messina, dove saranno possibili fenomeni a tratti forti, soprattutto nel corso della mattinata e fino alle ore centrali. Su quest’area, nell’aggiornamento di ieri sera erano dati fenomeni forti in maniera più insistente, specie sul Messinese; i dati mattutini, invece, alleggeriscono l’intensità e fanno convergere più a Est, verso il Reggino o intorno allo Stretto, le precipitazioni più consistenti. Continua il bel tempo soleggiato sul resto d’Italia, salvo occasionali rovesci sulle Alpi tra il Nordest Lombardia e il Trentino AA.

Per domani, domenica 9 agosto, l’alta pressione inizierà a spingersi anche verso il Sud, allontanando definitivamente l’influenza del vortice instabile sul Mediterraneo Orientale. Le precipitazioni sulle regioni anche estreme meridionali cesseranno quasi del tutto, o soltanto qualcuna residua e occasionale tra la Calabria e il Nordest Sicilia. Sul resto delle aree meridionali, saranno possibili soltanto un po’ di nubi irregolari, ma senza altro associato. Il sole continuerà a farla da padrone sulle rimanenti regioni, salvo i consueti addensamenti pomeridiani, ancora possibili, sulle Alpi centro orientali, tra l’Est della Lombardia e il Trentino Alto Adige, associati a locali rovesci o a qualche temporale.

Sotto l’aspetto delle temperature, farà via via ancora più caldo, anche caldo importante su alcuni settori, sebbene non sui valori estremi della scorsa settimana. Le temperature massime si attesteranno mediamente tra +30 e +34°C su molte pianure settentrionali, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna. Su questi medesimi settori saranno possibili anche punte fino a +35/+36°C e persino +37 °C ai confini tra Toscana e Lazio, segnatamente tra il Grossetano e il Viterbese. Valori in aumento anche sulle regioni meridionali, mediamente tra +28 e +32 ° sulle aree pianeggianti interne, ma locali punte fino a +33/34°C sulla Puglia, tra il Brindisino e il Salento, sulle pianure interne della Campania occidentale, localmente sul Crotonese e sul Catanese.