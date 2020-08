Previsioni Meteo: oggi super-caldo, verso i +40°C al Centro/Sud. Locali forti temporali in arrivo su Alpi

Previsioni Meteo – Abbiamo annunciato da un po’ di giorni una nuova ondata di calore verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, a opera di un promontorio anticiclonico nordafricano di diretta estrazione sahariana e, infatti, da ieri il caldo torrido è tornato diffusamente sull’Italia. Un’onda calda abbastanza significativa, anche se non particolarmente duratura, ma che comunque ha già comportato valori massimi importanti per la fase stagionale e altri si toccheranno nella giornata odierna. Già ieri sono stati toccati quasi +40°C in Calabria, in provincia di Reggio, esattamente +39,5°C, e oltre +39°C, esattamente +39.3°C, anche al Nord, in provincia di Mantova; +38°C nel Lazio, in provincia di Frosinone, quindi una calura a tutto campo sull’intero territorio nazionale. Stando al dato modellistico, per la giornata odierna l’alta pressione dovrebbe dare il massimo di sé, con isoterme in ulteriore aumento, in particolare sulle aree centro-meridionali e possibili 1/2°C in più un po’ su tutti i settori.

Le aree maggiormente esposte al flusso caldo e dove anche fattori contingenti locali renderanno l’atmosfera ancora più calda nei bassi strati, saranno, come evidenziato nell’immagine tecnica allegata, quelle interne della Puglia, in particolare del Foggiano e parte del Barese più settentrionale, i settori orientali Lucani, specie del Materano, localmente i settori interni della provincia di Reggio Calabria e quelli più settentrionale delle province di Cosenza e Crotone; altre aree roventi saranno quelle interne siciliane, in particolare del Catanese, tutti i settori interni sardi e le aree interne tra la Toscana centro-meridionale e il Lazio. Su questi settori, le temperature massime saranno comprese mediamente tra +35 e +37°C, ma con punte fino a +38 o +39°C localmente. Possibili valori estremi di +40°C sul Tavoliere del Foggiano, localmente sulle aree interne del Reggino, nel Sud della Calabria, e su quelle interne orientali della Sicilia. Naturalmente molto caldo anche sul resto del territorio con valori variabili mediamente tra +32 e +36°C, ma anche punte di +37/38°C, occasionalmente,anche sulle pianure settentrionali.

Il tempo, naturalmente, sarà in gran parte stabile e soleggiato su tutto il territorio, con giornata ideale per la balneazione su tutti i litorali. Da evidenziare, però, un progressivo aumento di nubi sui settori alpini, in particolare centro-orientali, qui con arrivo di rovesci e temporali localmente anche forti o persino violenti in qualche caso, a carattere di nubifragio, sulle Alpi Altoatesine, sulle Dolomiti e comunque diffusamente sul Trentino Alto Adige, sull’alto Veneto e fino alle Alpi Carniche. Locali temporali anche sulle Alpi Lombarde e sull’estremo Nord Piemonte.