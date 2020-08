Previsioni Meteo, nuova ondata di caldo in Europa: Parigi verso +38°C, Londra verso +32°C, temperature in aumento anche al Nord Italia

Previsioni Meteo – Il mese di luglio è terminato all’insegna del caldo per le grandi città dell’Europa occidentale, come Parigi e Madrid, con le temperature che hanno raggiunto i +39°C nel pomeriggio del 31 luglio, ma nei primi giorni di agosto i valori hanno seguito una tendenza più vicina alla normalità in entrambe le città. Dopo una breve tregua, un altro round di caldo estremo colpirà queste città e molte altre nel corso del weekend.

Le temperature hanno iniziato ad aumentare già oggi, giovedì 6 agosto, ma raggiungeranno il picco in molte aree domani e ancora nei giorni a seguire. Mentre alcune località sperimenteranno solo qualche pomeriggio con temperature eccezionalmente alte, altre avranno un periodo di caldo estremo più lungo.

Si prevede che Londra abbia la giornata più calda domani, con massime di oltre +32°C. Tuttavia, le temperature resteranno intorno ai +30°C nel corso del weekend (una temperatura massima normale per Londra il 7 agosto è di circa +22°C). Berlino e il Nord Italia, invece, vivranno il caldo più intenso durante il weekend. “Il nucleo del caldo prolungato sarà centrato su Francia e Germania, dove le temperature saliranno di oltre 10°C sopra la norma per questo periodo dell’anno”, afferma Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

Diverse città, come Parigi, potrebbero raggiungere i +38°C entro sabato 8 agosto, con temperature intorno a +35°C anche la prossima settimana. Una temperatura normale per l’inizio di agosto a Parigi è di circa +25°C, mentre la massima più alta di tutti i tempi per la città è di +40,4°C, stabilita il 28 luglio 1947. Nonostante la risalita di aria più calda, è probabile che le temperature non raggiungano i record di tutti i tempi per la città.

Si prevede che condizioni prevalentemente asciutte accompagnino il caldo all’inizio della prossima settimana, anche se potrebbero verificarsi alcuni rovesci o temporali pomeridiani nella Francia occidentale, domenica 9 agosto. La combinazione delle recenti condizioni asciutte e di questa seconda ondata di caldo metterà sotto pressione le coltivazioni in Francia e Nord Italia, aumentando anche il rischio di incendi a causa della vegetazione secca.