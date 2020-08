Previsioni Meteo, ridimensionata l’ondata di caldo di Ferragosto: durerà appena 5 giorni e colpirà solo il Sud

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno fortemente ridimensionato l’ondata di caldo africano prospettata nelle scorse ore dai principali centri di calcolo internazionali. Il caldo ci sarà, ma durerà appena 5 giorni da Venerdì 14 a Martedì 18: saranno sì 5 giorni di fuoco, seppur limitatamente al Centro/Sud, e soltanto in Sicilia la colonnina di mercurio supererà la fatidica soglia dei +40°C, con temperature roventi nelle zone interne dell’isola. Al Nord le temperature si manterranno invece nella norma, in linea con le medie del periodo, senza eccessi di calore, e si verificheranno quotidianamente dei temporali pomeridiani localmente intensi, non solo sulle Alpi ma anche in pianura Padana. Attenzione a fenomeni così estremi, analoghi a quelli che ieri hanno seminato morte e distruzione sulle Alpi lombarde e gravi danni nel basso Piemonte.

