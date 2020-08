Previsioni Meteo, MAPPE impressionanti per il 18-20 Agosto: ondata di caldo sconvolgente, l’Italia sarà in una bolla di fuoco

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici per i prossimi giorni sono funesti. L’Italia infatti verrà raggiunta da una grande ondata di caldo africano che rischia di frantumare tutti i precedenti record storici di caldo assoluto, quindi con temperature che supereranno addirittura i +45°C in moltissime aree del Centro\Sud. Il caldo inizierà a fare sul serio già nei prossimi giorni, in modo particolare tra venerdì14 e sabato 15 Agosto, nel giorno di Ferragosto più rovente degli ultimi anni in Italia. Ma l’ondata calda più intensa di verificherà nei giorni centrali della prossima settimana e nello specifico tra martedì 18 e giovedì 20 (vedi mappe nell’immagine a corredo dell’articolo), quando una lingua di fuoco infuocata proveniente dal Nord Africa ingloberà in una bolla d’aria rovente gran parte del nostro Paese, per quella che si prospetta come una delle ondate di caldo più forti di sempre.