Previsioni Meteo, oggi ultimo giorno di caldo: inizia una settimana di forte maltempo, estate di nuovo in stand-by [MAPPE]

Previsioni Meteo – Ultimo giorno di caldo oggi al Centro/Sud Italia e soprattutto in Puglia, dove alle 11:30 di stamattina avevamo già +37°C a Bitonto, +36°C a Bari e Cerignola, +35°C a Foggia, Vieste, Nardò, Cavallino, Terlizzi, Valenzano e Palo del Colle, +34°C a Lecce. Fa molto caldo anche in Calabria con +36°C a Rizziconi, +35°C a Cosenza e Castrovillari, +34°C a Catanzaro. Nel pomeriggio varie località pugliesi e calabresi supereranno i +40°C. Il gran caldo, però, è già un lontano ricordo al Nord dove in pieno giorno abbiamo appena +20°C a Cuneo, +21°C a Torino, Asti, Alessandria e Biella, +22°C a Como, +23°C a Trento, Novara, Pavia, Vercelli e Sondrio, +24°C a Milano, Bologna, Genova, Verona, Parma, Reggio Emilia, Cremona, Lodi e Piacenza. Piogge e temporali stanno interessando gran parte del Nord e si intensificheranno nel pomeriggio, soprattutto al Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia dove avremo temporali violentissimi. Altri fenomeni molto pesanti colpiranno Austria e Svizzera, dove si verificheranno pesanti alluvioni.

Domani, Martedì 4 Agosto, il maltempo oltre ad insistere al Nord si sposterà anche al Centro/Sud, con le prime piogge e qualche temporale fin in Calabria e Sicilia. Ma saranno i forti venti di maestrale a spazzar via la cappa di caldo africano che resisterà soltanto fino alla mattina, soprattutto in Sicilia con temperature superiori ai +35°C tra Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. Sarà soltanto l’ultimo baluardo di quest’ondata di caldo africano, che già dal pomeriggio sarà immediatamente seguita da un’intensa rinfrescata. Per il Centro/Sud inizierà un lungo periodo fresco e instabile con piogge, temporali, trombe d’aria e grandinate in modo particolare tra Mercoledì 5 e Giovedì 6 Agosto, giornate in cui l’estate sarà letteralmente in stand-by, come già accaduto a metà Luglio, e il mare rimarrà off-limits con buona pace di chi ha scelto proprio questa settimana per le vacanze stagionali.

Situazione differente al Nord dove già da Mercoledì tornerà a splendere il sole e le temperature aumenteranno sensibilmente al Nord/Ovest e sulle Alpi, per l’arrivo di un nuovo anticiclone africano che provocherà una nuova ondata di caldo su Spagna e Francia e coinvolgerà marginalmente anche l’Italia settentrionale. In ogni caso non avremo gli eccessi caldi dei giorni scorsi: in Piemonte le temperature massime si stabilizzeranno sui +32/+33°C. Quindi caldo, ma senza eccessi particolari.

Nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, tutte le mappe con i dettagli di precipitazioni, temperature e venti per oggi e domani in Italia grazie all’elaborazione del modello Moloch del CNR-ISAC. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: