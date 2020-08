Previsioni Meteo, i DETTAGLI sulla rinfrescata: clima un po’ più mite, instabile e ventilato per qualche giorno, ma durerà poco

Previsioni Meteo – Sempre piuttosto caldo sull’Italia anche nel corso di quest’ultimo fine settimana appena alle spalle, con temperature massime mediamente comprese fra +30 e +35°C, ma punte frequenti nelle aree interne dei settori centro meridionali e insulari, verso di +37/+38°C. Abbiamo da giorni annunciato, tuttavia, dalle nostre pagine, un temporaneo, progressivo e lieve break della calura per via dell’azione di aria più umida atlantica che sta già penetrando e arrecando locali temporali sulle aree settentrionali, poi progressivamente in sfondamento anche verso il resto d’Italia. In termini di instabilità, i rovesci e i temporali più importanti accadranno al Nord, localmente anche violenti, fino a tutto domani e ancora qualcosa nel corso di mercoledì. Locali temporali saranno possibili anche lungo i settori adriatici e appenninici corrispondenti, fino alla Puglia e alla Lucania, tuttavia in forma più irregolare, sebbene localmente anche qui di moderata-forte intensità. Tuttavia, diverse regioni non vedranno fenomeni o pochi, occasionali, come quelle del medio-basso Tirreno e diffusamente anche le aree insulari, salvo qualcuno locale sui rilievi, specie del Centro Est Sicilia. Un aspetto, invece, che riguarderà in maniera più generale la penisola, sarà un certo ridimensionamento termico. Diciamo subito, però, che non sarà eclatante, al più, si stima,si potranno perdere in via generale 2/4°C, quindi refrigerio moderato, tutto sommato, ma che renderà il contesto più gradevole.

Il calo termico è atteso a iniziare dalle prossime ore e entro domani, primo ritaglio anomalia a sinistra dell’immagine, già in atto sulle regioni settentrionali in genere, ma entro domani sera un po’ su tutta l’Italia. Su 3/4 di territorio, infatti, prevale una colorazione bianca o a scala di blu, indicante valori, entro domani , martedì 18 sera, nella norma o anche leggermente sotto, di 05/1°C, sulle aree in blu. Ancora caldo, oggi e domani, al Sud, specie in Sicilia, con punte massime qui che potranno spingersi ancora verso i +38°C sulle aree interne del Catanese e centro meridionali in genere, e fino a +35/+36°C anche sulle aree interne della Puglia, della Lucania, localmente ioniche calabresi e del Sud Sardegna. Valori tra +24 e +29/+30°C sulle pianure del Nord e non oltre +31° nelle massime anche al Centro e sul resto del Sud. Entro mercoledì 19, il calo sarà più generale, coinvolgendo di più anche le aree meridionali e le isole maggiori e con valori massimi in pianura in prevalenza tra +25 e +30°C. Una eccezione faranno le aree tirreniche centrali dove i valori potranno spingersi ancora verso i +32/+33°C e, naturalmente, eccezione anche per le isole maggiori dove, malgrado il calo, continueranno a esserci i valori più elevati fino a +35/+36°C o anche localmente oltre in Sicilia. Accennavamo, però, a una fase breve di ridimensionamento termico. Infatti, da metà settimana e fino a tutto il weekend o quasi, l’alta pressione nordafricana tornerà a rinforzarsi, traghettando con se aria nuovamente infuocata sahariana, con caldo in sensibile e repentino nuovo aumento ovunque da giovedì 20 e soprattutto verso il fine settimana.