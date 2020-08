Previsioni Meteo, sabato 1 agosto di caldo torrido in tutt’Italia: nel pomeriggio picchi diffusi di +42°C

Previsioni Meteo – Ancora una giornata rovente per l’Italia. L’alta pressione nordafricana rimane abbastanza stabile sul Centro-Sud Europa e con massima efficacia proprio sui settori mediterranei centro occidentale in genere. A dire il vero, le isoterme alle quote medio basse sarebbero, per oggi, in leggerissima flessione sui settori peninsulari, soprattutto centrali e adriatici, poche variazioni sul resto del paese, ma anche lì dove è previsto un calo dell’isoterma, non ci sarebbero grosse variazioni in termini di temperature al suolo per via di un terreno e bassi strati già fortemente surriscaldati o comunque, semmai, variazioni minime. Dunque, ancora una giornata di caldo torrido con +35/+36/+37°C diffusi da Nord a Sud, naturalmente ci riferiamo alle aree pianeggianti, ma valori ancora soventi sui +38/+39°C, specialmente sulle regioni interne tirreniche poi su quelle interne meridionali e della Sicilia. Nessuna variazione di temperatura sulla Sardegna, anche minima, per cui è lecito attendersi picchi massimi su questa regione oltre i +40°C e con picco estremo che potrebbe bissare quello di ieri, di +42°C. Anche la Calabria, soprattutto interna e del versante Ionico, potrebbe tornare a registrare picchi massimi sui +41/+42°C o comunque oltre i +40°C. Molto caldo ancora sulle pianure settentrionali e con valori medi tra +32 e +36°C, ma punto e frequenti sui +37/+38°C.

In questo contesto di generale stabilità e caldo torrido, continueranno a prendere piedi, soprattutto nelle ore pomeridiane, locali temporali convettivi, in gran parte determinati proprio dalla calura e da alcuni fattori contingenti peculiari delle aree montuose, in particolare in prossimità dei rilievi alpini e anche appenninici. Fenomeni più frastagliati, irregolari o comunque localizzati sulle Alpi, stra Ovest Cuneese, alto Piemonte, alta Lombardia e localmente tra l’Alto Adige e le Dolomiti. Possibili isolati temporali anche su qualche pianura centrale piemontese e sull’estremo Nordovest Appennino, quindi sui rilievi tra Piacentino e Parmense. Temporali ricorrenti nelle ore più calde sui settori interni tra Umbria, Marche, Abruzzo,Molise, Campania, Lucania e Puglia. Possibili fenomeni più forti e anche più estesi in particolare sulla Basilicata, poi verso il Pollino e localmente possibili temporali in sconfinamento anche verso la costa ionica lucana e Pugliese, del Tarantino. Su queste aree, ma localmente anche sul resto dei settori appenninici e alpini, potranno esserci fenomeni localmente violenti, a caratteri di nubifragio o con grandinate. Tanto sole, caldo e bel tempo sul resto del paese e sul resto delle coste in genere.