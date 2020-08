Previsioni Meteo Settembre, l’ipotesi a lungo termine: verso il riscatto dell’estate nel 1° mese d’autunno

Previsioni Meteo Settembre – Il bilancio parziale di questi primi due mesi di estate meteorologica, computando tutto giugno, o di un mese e mezzo di estate astronomica, sono transitati, sostanzialmente, all’insegna di una stagione termicamente nella norma, se non addirittura un po’ sotto media su alcune regioni meridionali e localmente tra il Piemonte e la Lombardia. Sotto l’aspetto delle piogge, ci sono state precipitazioni abbondantemente sopra la media sul Centro Nord Italia, localmente anche al Sud e sulle Isole maggiori. Insomma, una stagione estiva che, nonostante una fase abbastanza breve di super caldo, intervenuta la scorsa settimana, presenta un bilancio complessivo, ancorchè parziale, di stagione sotto tono termicamente e piuttosto piovosa. Circa il prosieguo d’agosto, come già ampiamente rilevato, la prima decade non presenterebbe sussulti importanti in termini estivi, anzi potrebbe continuare mediamente sotto tono, nonostante comunque un aumento della pressione e anche della temperatura. Senz’altro via via più stabilità e anche più caldo nel corso del mese, ma non mancherebbero disturbi, soprattutto attraverso infiltrazioni di aria più settentrionale, che potrebbero comunque tenere i valori termici non molto discostanti da quelli normali. Una novità, invece, potrebbe presentarsi per il corso di settembre.

Dagli ultimissimi aggiornamenti sul lungo periodo, essenzialmente basati sulla consultazione degli indici teleconnettivi, rinveniamo un possibile andamento AO e NAO, entrambi in territorio positivo, con una consolidazione del “tripolo atlantico” positivo. Parametri, questi, che lascerebbero presagire un ulteriore, progressivo arretramento delle insidie nordatlantiche verso le alte latitudini, o comunque una loro minore incisività verso il nostro bacino e, conseguentemente, una linea frontale subtropicale stabilizzante, più invadente verso i settori mediterranei. Stiamo considerando, ovviamente, parametri generali non certo utili a una previsione puntuale. Tuttavia, ci sarebbero indicazioni per un settembre in prevalenza anticiclonico, stabile e con buona probabilità anche diffusamente siccitoso. L’alta pressione potrebbe porsi più stabilmente su gran parte del Centro Sud Europa e, magari, con massimi di pressione spesso proprio sull’Italia. Ne conseguirebbe un andamento termico piuttosto sopra media, con possibile caldo fuori stagione in diverse occasioni e magari con surplus termico più rilevante proprio sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. Probabilmente, soltanto nella prima settimana o decade del mese potrebbe esserci qualche disturbo in più per inserimenti di moderati impulsi instabile settentrionali; il resto del mese, potrebbe vedere un anticiclone abbastanza stabile e una crescente siccità su buona parte del paese.

La redazione di MeteoWeb, continuerà a monitorare tutte le indicazioni sulla possibile tendenza del tempo per il mese di settembre, apportando periodici aggiornamenti.