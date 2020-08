Le Previsioni Meteo per la settimana di Ferragosto: torna il caldo importante, ma ci saranno anche temporali

Previsioni Meteo – La prossima settimana, vedrà un definitivo allontanamento, dalle nostre regioni più meridionali, del vertice instabile nord-atlantico. La circolazione rimarrà settentrionale per qualche giorno, ma le temperature inizieranno a lievitare anche sulle aree meridionali dove avanzerà l’alta pressione e il tempo si farà più stabile e soleggiato. Già sole e bel tempo estivo sul resto del paese. Da metà settimana e ancor più verso il weekend di Ferragosto, l’alta pressione andrà ulteriormente intensificandosi sulle regioni centro-meridionali e adriatiche in genere, mentre, verso il Nord, potrebbe leggermente indebolirsi e permettere infiltrazioni di aria più umida atlantica, seppure su aree localizzate, non ovunque. In coincidenza con il periodo di Ferragosto, con buona probabilità, avremo gran parte d’Italia protetta da un’alta pressione che, via via, acquisterà una componente sempre più nordafricane e calda, mentre, essenzialmente su parte del Nord, potrebbe farsi più insidiosa una circolazione umida atlantica e attivare una più diffusa instabilità.

Come evidenzia la mappa fenomeni e stato del cielo allegata, che rappresenta una sintesi di massima del tempo tra la vigilia di Ferragosto, venerdì 14, sabato di Ferragosto e domenica 16, su tutti i settori alpini e prealpini, sul Centro Ovest Piemonte e localmente sulle aree pianeggianti più vicine ai medesimi rilievi, il tempo diverrebbe via via più uggioso e instabile per infiltrazioni di correnti umide oceaniche in grado di arrecare diffusi rovesci e temporali. I fenomeni sarebbero piuttosto ricorrenti per tutte e tre le giornate, più probabili nelle ore pomeridiane in genere, ma temporaneamente anche in altre fasce orarie. Rovesci e temporali moderati o forti, in qualche caso anche violenti, soprattutto sul Piemonte centro occidentale, localmente sul Nord/Nordovest Lombardia. Qualche temporale, ma qui più in forma irregolare, anche sulle alte pianure Lombardo-Venete- Friulane. Sul resto dei settori, sole splendente, salvo qualche addensamento occasionale, ma scarsi fenomeni associati o completamente assenti.

Circa le temperature, come già rilevato, esse aumenteranno un po’ su tutta Italia, per via di una prevalenza di correnti meridionali, portandosi decisamente sopra norma dai 2 ai 4°C. Valori diffusi tra +32 e +25°C, spesso fino a +36/+37°C sulle aree centrali e possibili anche punte verso i +38°C sulla Puglia settentrionale, tavoliere del Foggiano, sulla Lucania, Calabria e sulle isole maggiori. Ulteriori dettagli sul tempo del periodo di Ferragosto, nei nostri quotidiani aggiornamenti.