Previsioni Meteo Toscana: addensamenti in Appennino e nelle zone interne

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti in Appennino e nelle zone interne.

Vento: deboli settentrionali.

Temperatura: minime in lieve calo, massime stazionarie.

Mare: poco mossi o localmente mossi.

Domani sereno o poco nuvoloso sulle zone centro-meridionali. Parzialmente nuvoloso sul nord della regione per nubi prevalentemente basse; addensamenti a tratti consistenti sul nord-ovest dove saranno possibili isolate deboli precipitazioni.

Vento: da deboli a moderati occidentali.

Temperatura: minime in ulteriore lieve calo in pianura, massime stazionarie o in lieve aumento sui rilievi.

Mare: poco mossi tendenti a mossi sulla costa centro-settentrionale.

Giovedì 27 parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle province settentrionali, con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Poco nuvoloso altrove.

Vento: deboli meridionali.

Temperatura: in lieve aumento.

Mare: tra poco mossi e mossi.

Venerdì 28 tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sul nord -ovest e sulle zone interne.

Vento: deboli di Scirocco o localmente moderati.

Temperatura: pressoché stazionarie con punte di 33 gradi nell’interno. Valori superiori alla media.

Mare: tra poco mossi e localmente mossi.